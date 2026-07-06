IB放榜2026 | 保良局蔡繼有學校龍鳳胎 一門雙傑同摘狀元榜眼

保良局蔡繼有學校國際文憑大學預科課程（IBDP）放榜一共誕生6位狀元，當中有4位表示有意計劃留港修讀醫科，一對龍鳳胎兄妹分別摘下狀元、榜眼佳績。取得狀元成績的妹妹招慧心立志行醫，計劃留港升學，望成精神科醫生；考獲榜眼的哥哥拓浩揚熱愛工程學科，有意赴英入讀帝國理工大學修讀化學工程。除此之外，另有一名女狀元同樣選擇留港修讀醫科，她關注女性健康議題，期望透過醫學研究改善全球女性經期帶來的各種不適與困擾。

狀元妹妹招慧心立志從醫，決定留港升學，未來主攻精神科，現正考慮港大與中大醫學院。她透露自幼學習芭蕾舞長達14年，練舞期間觀察到不少舞者受厭食症困擾，令她意識到精神科醫學能夠幫助這類有需要的人，心底萌生助人的念頭；加上有親戚任職醫生，種下她修讀醫科的決心。談及早前有網紅KOL因不當使用電腦、洩露病人私隱而被捕的事年，招慧心表示有關注事件，未來行醫會「做好自己，做好醫生的本分」，嚴格守護病人私隱。

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而取得44分榜眼成績的哥哥招浩揚，則醉心工程學。他自小對數學、化學相關工程領域抱有濃厚興趣，加上父親大學時修讀工程，深受啟發，現計劃遠赴英國倫敦帝國理工大學修讀化學工程。他認為外國工程學科發展更加先進，因此同時報讀多間英美院校；不過他亦獲港大工學學士精英課程、香港科技大學科技及管理雙學位課程發出的有條件取錄。

兩兄妹憶述，二人直至九、十年級應考IGCSE國際普通中學教育證書時，才開始發憤急起直追。直言得益於校內濃厚的讀書氛圍，兄妹平日互相扶持、彼此鼓勵，最終雙雙考出優異成績。二人減壓方式各有不同，招浩揚靠玩射擊遊戲、攀石放鬆，而招慧心則透過芭蕾舞、閱讀英文小說紓緩壓力，溫習時更善用人工智能整理化學等各科考題，借助AI拆解題目重點。招慧心她稱讚哥哥招浩揚學習能力更強「學習速度快我好多」屬天生聰明，

女狀元盼改善全球女性經期困擾

另一位女狀元劉心嵐同樣選擇留港攻讀醫科，正考慮港大與中大醫學院，望研究婦女健康議題。她憶述童年時婆婆經常進出醫院，親眼見證醫護人員細心照料病人，從此立志投身醫學科研。她表示現時不少常見疾病仍缺乏完善治療方案，如女性經期，她笑言「我自己都幾痛苦」深知女性生理期帶來的各種不適，期望日後透過醫學研究，研發更有效的經痛舒緩、止痛方案，改善全球女性的生理困擾。

劉心嵐分享個人溫習心法，表示會運用記憶卡程式手機整理知識重點，善用乘車、用餐等零碎時間鞏固所學。被問及AI與醫療發展的關係，她認為人工智能對醫學界助力良多，能協助醫生更早掌握病人需求，科技與醫護人員相輔相成，善用AI可大幅提升醫療服務價值。

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記者 佘丹薇

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