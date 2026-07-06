IB放榜2026｜聖保羅男女中學誕6狀元 3人冀讀醫科相關 有狀元以AI「貼題」

國際文憑大學預科課程（IBDP)今日放榜，聖保羅男女中學公佈，今年有61人報考，共誕生6名考獲45分滿分的狀元，另有16名44分榜眼和15名43分探花。6名狀元分別是黃鉅霖、周柏喬、朱欣晴、傅舜盈、陳皓頤及莫斯棋。當中，只有一人立意修讀傳統熱門學科醫學系，兩人則對獸醫學系有興趣；此外，有三人計劃前往英國升學。多位狀元分享讀書心得，其中有狀元就曾以AI預測考題。

黃鉅霖：熱愛物理 冀加入研究行列

6名聖保羅男女中學狀元，由左至右為黃鉅霖、周柏喬、朱欣晴、傅舜盈、陳皓頤及莫斯棋。唐綺晴攝

黃鉅霖表示已經收到倫敦帝國學院自然科學學科的有條件取錄。他被學院的研究設施齊全，以及良好聲譽所吸引，故決定接受錄取通知，前往英國升學。自小對物理有濃厚興趣的他，經常與同學組隊參加各種物理或數學相關比賽，自信可以勝任讀自然科學學科。他分享溫習心得時，指會把資訊性內容安排在上午頭腦較為清晰的時間學習，如果發現有未熟習的內容，會多加操練。

周柏喬：選讀哲學政治經濟 反問自己將來會否失業

已獲牛津大學哲學、政治與經濟學系有條件取錄的周柏喬，畢業後希望加入國際組織工作，或加入研究行列。計劃前往英國升學是因由小到大常用英語，有興趣的研究方向亦為西方較多，並認為海外升學是學習獨立的好機會。他笑言：「我都有問過自己，之後會唔會失業呢？」但他認為該科目多元化，涵蓋不同出路，包括金融及法律。有參與模擬聯合國的他，對辯論及政治相關的思辯模式很感興趣，因此決心修讀該學科。讀書心得方面，他會利用AI輔助，例如預測考試問題，但強調不要完全依賴AI。

傅舜盈：未獲條件取錄 心儀悉尼大學獸醫系

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日放榜。唐綺晴攝

傅舜盈雖然未獲有條件取錄，但澳洲悉尼大學的獸醫系是她的目標。熱愛與小動物相處的她認為，成為獸醫是有意義的事。她解釋親身到澳洲遊覽後，被當地舒適的環境深深吸引，加上澳洲的獸醫系設備齊全，又能讓她接觸到更多種類的動物，故決意前往升學。傅舜盈認為摸索到適合自己的方法，才是最高效的溫習方法，她自己就是靠不停反覆閱讀去溫習。

朱欣晴：考慮留港讀醫 或赴英修讀生物科學

朱欣晴仍在留港讀醫或前往英國讀生物科學中抉擇，她認為兩者不同之處，在於生物科學學科集中研究方向，而醫學系就偏向實操型。她表示，如果修選醫科她會留港升學，並加入香港醫療界。她指睡眠充足是考獲好成績的關鍵，透露會在晚上12時前睡覺，因她相信睡眠有助提升記憶力。

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陳皓頤：校內中文未曾考獲7分 分享獨有溫習技巧

已收到香港中文大學及香港大學醫科有條件取錄的陳皓頤，決心選擇著重以人為本的中大。她認為香港醫學院非常優良，當中設施資源豐富、課程安排完善，可以讓她全面發展。加上外國讀醫科費用高昂，亦促她留港讀醫。陳皓頤透露，在校期間中文科未曾考獲7分，因此她深入探究，從根源解決問題。她從評卷參考中，推斷出自己所具備的答題例子，未能應付所有題型，所以她努力填補欠缺的例子，最終考獲佳績。

莫斯棋：升讀城大獸醫 拉筋聽音樂減壓

聖保羅男女中學共誕生6名狀元。唐綺晴攝

莫斯棋雖然收到英國的有條件取錄，但決定留港升讀香港城市大學的獸醫系。對她來說，最重要的是在香港的家人、朋友及貓貓，希望可留港陪他們。莫斯棋有自己一套讀書心得，她表示閱讀只是被動學習，主動回憶才是關鍵。她會在閱讀筆記後，在白紙上寫下自己記得的知識，確保知識「入腦」。她又指減壓很重要，因疲累會減低她的動力，拉筋及聽音樂是她放鬆的方法。

實習醫生女KOL違規被捕 狀元認為屬個別事件

就早前有實習醫生女KOL違規被捕，狀元認為只屬個別事件。計劃升讀醫科的朱欣晴認為，個別情況不可以概括整個醫療體系，她深信有意向醫科發展的人，都清楚何為正當行為，明白做醫生並非只為個人利益，更要服務社群。

決定升讀中大醫科的陳皓頤指出，這次事件所涉及的人都有受到懲罰，相信社會各界都能看到醫療體系注重醫生的品行，加上醫生需要經歷艱辛學習，及豐富實踐，相信能夠學到成為有品德的醫生。

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