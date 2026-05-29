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城大於「2026年自然指數化學增刊」排全港第一 化學與跨學科科研水平獲肯定

教育新聞
更新時間：17:45 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:45 2026-05-29 HKT

本港大學積極推動科研發展，在最新公布的「2026年自然指數化學增刊」（Nature Index 2026 Chemistry Supplement）中，城大在「全球200所頂尖科研機構」的排名位列全球第38位及全港第一，反映大學在化學及跨學科科研領域的國際影響力與研究實力。

3大學科排名 均列全港首位

城大提供
城大提供

該排名根據全球科研機構於前年9月至去年8月期間，在頂尖化學期刊發表論文的貢獻份額進行評核。城大在排名中位列全港榜首，顯示大學在化學研究及相關跨學科領域持續取得突破性成果，備受國際學術界肯定。

延伸閱讀：城大新運動中心啟用 內設全港最大單層大學體育館

「自然指數」報告指出，化學研究正處於轉型階段，受到新興科技發展及全球環境挑戰所推動。城大在化學範疇一直處於領先地位，是香港唯一在三個主要國際權威學科排名中均位列全港第一、全球40大的大學，包括2025年軟科世界一流學科排名、《美國新聞與世界報道》2025-2026年度全球最佳大學排名，以及「2026年自然指數化學增刊」。

延伸閱讀：城大發布「未來城市指數 2025」 香港位列全球十大領先未來城市

城大表示，該校一直積極推動涵蓋先進材料、潔淨能源、人工智能、生物醫學及環境科學等領域的創新及跨學科研究。未來，大學亦會進一步推動跨學科創新與技術轉化，在培育全球頂尖科研人才、應對全球環境與科技轉型挑戰的進程中，持續貢獻及發揮影響力。

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