城大新運動中心啟用 內設全港最大單層大學體育館

設有全港最大單層大學體育館、本地大學首個雙打壁球場等設施，城市大學全新的胡法光運動中心日前開幕。城大署理校長李振聲形容「新主場」將全面提升訓練效益，成為校內各運動隊伍的堅實後盾。校董會主席魏明德指全新的運動中心既是培育體壇精英的專業場地，更是凝聚師生、校友和城大社群的平台。

引入專業賽事級設施 多項全港大學之冠或首創

全新落成的胡法光運動中心，引入多項專業賽事級別的頂尖設施，不少均為全港大學之冠或首創。包括樓高達10米，全港最大單層大學體育館，鋪設極佳吸震功能的雙層墊層系統楓木運動地板，是全港唯一同時符合籃球、羽毛球、手球及排球頂級標準的專業運動地板，可同時容納14個羽毛球或匹克球球場，亦可作3個籃球或排球場，或1個手球場。中心亦設全港大學首個雙打壁球場，裝設電動可移動側牆，能靈活切換單打與雙打球場。

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中心亦設全港大學首個全天候室內緩跑徑，採用專業耐磨及高彈性的運動面層材料，不受天氣影響，舒跑徑更連接延伸至長1.5公里的戶外山邊小徑。乒乓球室則採用符合國際乒聯（ITTF）吸震標準的專業塑膠運動地墊，可同時設置8張乒乓球桌；亦可靈活轉換設置，支援擊劍及室內射箭等運動。中心亦引入數碼化健身設施，器材設智能系統，可將運動數據上載至雲端，方便用家透過流動裝置應用程式，隨時查閱及管理個人健康進度。

城大署理校長李振聲致辭指，中心落成象徵城大對卓越的追求，形容「新主場」將全面提升訓練效益，成為校內各運動隊伍的堅實後盾。中心亦秉持全人參與的精神，讓體育融入校園日常生活，讓精英運動員與初學者，都能樂在其中。校董會主席魏明德指全新的運動中心既是培育體壇精英的專業場地，更是凝聚師生、校友和城大社群的平台。

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胡曉明：體育賦予課本以外的智慧

城大基金理事會聯席主席及最高榮譽會長胡曉明，致辭指中心以其先父胡法光博士命名，旨在傳承他以身作則、堅毅不屈與正直的寶貴精神，將其體育熱忱延續至校園每個角落。積極倡導體育發展的胡曉明，指體育賦予他課本以外的智慧，「當我萌生放棄的念頭，它教會我紀律；當我感到挫敗，它教會我謙卑；當我需要團隊時，它教會我信任。」

城大乒乓球校隊代表、港隊運動員陳顥樺試用場地後，讚揚新場地的專業膠地板防滑和吸震能力極佳，空間間隔理想，可容納更多隊員同時進行高強度訓練，媲美專業體育訓練機構的頂級場地。

本報記者

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