Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

城大發布「未來城市指數 2025」 香港位列全球十大領先未來城市

教育新聞
更新時間：18:10 2026-05-19 HKT
發佈時間：18:10 2026-05-19 HKT

為了解全球百大城市在促進教育、科技、人才及金融等方面的長遠發展能力，香港城市大學今日（5月19日）發布「未來城市指數2025」（下稱「城大FCI指數」），為全球首份以「城市層級」為基準評估未來競爭力的報告。綜合各項關鍵指標分析，香港位列全球十大「領先未來城市」，更在「人才高地」、「連結樞紐」、「城巿韌性」與「未來導向」方面穩踞前十名。 

勞工及福利局局長孫玉菡在儀式上致辭。 城大提供
勞工及福利局局長孫玉菡在儀式上致辭。 城大提供
城大創新學院「全球人才流動數據中心」總監王小輝教授闡述「未來城市指數2025」的報告結果。城大提供
城大創新學院「全球人才流動數據中心」總監王小輝教授闡述「未來城市指數2025」的報告結果。城大提供

城大 FCI 指數由城大創新學院「全球人才流動數據中心」研究及發表，報告涵蓋全球100個城市及39項關鍵指標，於「人才集聚」、「科研產出」、「科技創新」、「未來導向」、「全球連結」與「城市韌性」六大面向，展開全面的數據分析。

延伸閱讀：城大開發AI工具 識別雙語翻譯落差

報告顯示，全球十大「領先未來城市」為北京、波士頓、香港、倫敦、紐約、巴黎、三藩市、首爾、上海及新加坡。與此同時，全球僅五大城市，包括北京、香港、倫敦、紐約及巴黎，均於「人才高地」、「連結樞紐」、「城市韌性」及「未來導向」四大範疇之中位列十強，展現它們在全球人才競爭力中的核心地位。

在這五個城市中，香港在引進、培育及集聚創新人才方面表現突出，於國際協作方面更位居全球主要灣區城市之首。

延伸閱讀：城大團隊研發新一代水系鋅電池 冀提供更安全環保能源儲備

勞工及福利局局長孫玉菡出席發表儀式時表示，城大FCI指數為香港未來發展提供全球視野和前瞻視角，對增強香港的城市競爭力、強化其作為連通內地與全球創新創業生態圈的戰略地位具有重要意義。城大校董會主席魏明德指城大FCI指數，旨在為政策制定者、研究人員、業界領袖及公共機構提供量化的基準工具，並為香港在「政產學研投」合作、培養和引進世界級人才方面，提供清晰的政策路線。

城大署理校長李振聲指出，城大FCI指數是一項透過大數據去評估城巿長遠發展及能力的工具，將進一步為大學提供堅實基礎，培育更多深科技人才及初創企業。 

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:32
九龍城男判頭維修冷氣機墮樓亡 疑無安全措施下穿洞洞鞋爬窗跣腳 妻及6歲兒頓失所依
突發
2小時前
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
00:59
阿Sa蔡卓妍結婚未足月突瘋傳離婚 被指「含淚控訴」老公？ 經理人霍汶希代回應：去咗度蜜月
影視圈
5小時前
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
02:30
大棋盤︱公務員薪酬趨勢調查快出爐 傳高級公僕加幅逾4%惹反響 政圈料勢被「壓低」
政情
12小時前
現場激烈比拼，最終由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學勇奪冠軍。
智理財 ‧ 懂消費
社會資訊
2026-05-18 08:00 HKT
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
阮小儀老公真面目曝光 《東周刊》獨家直擊新婚夫婦甜蜜出巡 暖男人夫高大威猛
即時娛樂
9小時前
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
醫管局統一醫院、診所來電顯示為「1828」開首七位數字號碼 病人、家屬唔怕Miss Call
生活百科
21小時前
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
內地女港鐵疑逃票「吊靴鬼」黐實過閘 霸氣港女「一個動作」死守防線 結局極度舒適｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
楊思琦後悔當年太蠢認愛李泳豪：冇人讚過我好 罕談與吳帥生女經過 堅拒曝光老公身份
影視圈
6小時前
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
00:52
白雪仙98歲大壽 陳寶珠偕兒子楊天經賀師傅 影迷冒雨守候場面墟冚 人氣不減媲美年輕偶像
影視圈
10小時前
牛頭角車禍│明愛牛頭角牙科診所兩職員同命殞 意外現場放滿致祭鮮花
00:56
牛頭角車禍│明愛牛頭角牙科診所兩職員同命殞 意外現場放滿致祭鮮花
突發
8小時前