城大開發AI工具 識別雙語翻譯落差

在即時翻譯與全球互聯的時代，人們普遍認為外地投資者能獲取與當地人相同的數據。城市大學會計學系助理教授黃裕庭的團隊開發人工智能（AI）工具進行研究，發現有企業刻意地讓外地投資者處於資訊真空狀態，從而偏袒本地的情況。

刻意淡化細節致外地人陷劣勢

研究靈感源自黃裕庭在跨國零售商店購物後，注意到退貨政策的中英文版存在翻譯差異，推測企業在涉及重大利益的揭露中，可能出現類似情況。團隊開發的AI工具能識別出細微的「翻譯落差」，即報告的中英文版本所傳達的資訊的顯著差異，研究發現資訊落差非偶然現象，令外地投資者面對結構性劣勢，例如企業在英文文件中刻意淡化複雜的關係型資訊而強調會計細節，以配合外地投資者的治理優先事項。

團隊假扮成投資者直接聯繫企業，結果發現翻譯落差較大的企業，對外地投資者查詢的回應率顯著較低，反映企業確實讓外地利益相關者處於資訊真空狀態。團隊相信研究證明企業正積極製造不利於國際投資者的條件，為全球監管機構敲響警鐘；又指新工具毋須依賴中轉翻譯，可應用於更廣泛的雙語場景。

本報記者