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DSE企會財科2026｜新制摘星6招 會計嚴守格式 商管強化「個案應用」

教育新聞
更新時間：06:45 2026-04-03 HKT
發佈時間：06:45 2026-04-03 HKT

2026年中學文憑試（DSE）的企業、會計與財務論科(BAFS)，將於4月27日開考。為幫助考生考好DSE，《星島教育》與香港津貼中學議會合作，邀請前線教師撰文講解温習技巧。今日由香港道教聯合會圓玄學院第一中學企業、會計與財務論科科主任郭俊廷，講解該科的溫習技巧。

DSE企會財科2026｜6個溫習與應試摘星策略

郭俊廷表示，企業、會計與財務概論科（下稱企會財）在2025年起，迎來了里程碑式的改革。2026年的考生作為新制下的第二屆考生，必須徹底擺脫舊有的「卷一佔重」思維。隨着考評比重、考試時間及課程範圍的調整，要在這科取得佳績，考生需具備更精準的戰略部署。以下就是他為考生整理的6個溫習與應試錦囊，助學生直擊5**門檻。

  1. 卷一速戰速決：掌握「24+3」的新節奏
  2. 重心移轉：決戰卷二（75% 的關鍵戰場）
  3. 先掌握課程結構與評分比重，釐清溫習優先次序
  4. 會計單元：嚴守專業格式與「還原邏輯」
  5. 商管單元：拒絕空談，強化「個案應用」
  6. 善用 2025 年起的「新格式」範本

DSE企會財科2026｜卷一速戰速決：掌握「24+3」的新節奏

卷一的考試時間縮短至僅有1小時，題型改為24題選擇題（MCQ）及3題短答題。

  • 應試技巧：平均每題MC只有約1.5分鐘的處理時間，其餘時間必須留給短答題。考生必須熟練「直覺答題法」，對營商環境、管理功能（卷一甲）、財務報表（卷一乙）及個人理財的基礎概念要滾瓜爛熟。
  • 閃避陷阱：由於MC題減少，每錯一題的「扣分感」會比以往更強烈。建議練習時以50分鐘完成整份卷一為目標，保留10分鐘覆卷。

DSE企會財科2026｜重心移轉：決戰卷二（75% 的關鍵戰場）

過往，卷一（必修部分）佔分達40%，考生往往能靠熟練MC題穩定奪分。然而，新制下卷二（選修部分）的比重顯著提升至75%，而卷一則降至 25%。

  • 戰略啟示：你絕大部分的溫習時間應投入在選修單元（會計或商管）。卷二的考試時間亦延長至 2小時30分鐘。這反映了考評局更看重考生的「深度應用」而非單純的「基礎概念」。
  • 溫習重點：無論是會計單元的財務報表編製，還是商管單元的個案分析，考生必須追求答案的「完整性」與「邏輯鏈」，因為每一分的含金量都比以往更高。

DSE企會財科2026｜先掌握課程結構與評分比重，釐清溫習優先次序

建議考生先翻查考評局課程與評核指引、學校筆記及歷屆試題結構，列出每一主題的出題頻率及分數比重，例如「營商環境因素」及「企業擁有權形式」等，作為制訂溫習時間表的藍本。

對於基礎概念但經常出現的課題，例如營商環境、會計概念、管理功能、商業道德及個人理財，應視為「必搶分」範圍，務求做到概念準確、例子貼題、答題時能即時聯想到相關章節；難度較高或計算較繁的部份，可安排在已穩固基礎後再集中突破。

DSE企會財科2026｜ 會計單元：嚴守專業格式與「還原邏輯」

會計選修考生最常犯的錯誤不是「唔識計」，而是「寫錯名」或「格式亂」。

  • 專業要求：文憑試閱卷趨勢強調HKFRS（香港財務報告準則）的應用。例如，財務報表的標題、會計帳戶的名稱必須精確（如Trade and Other Payables 而非簡單的 Creditors）。
  • 逆向思維：近年考題常出現「糾正錯誤」或「還原分錄」。考生平時練習時，除了學習如何「順向」編製帳目，更要學會從錯誤的試算表（Trial Balance）中，「倒轉行」推論出原始的會計憑證。

DSE會財科2026｜ 商管單元：拒絕空談，強化「個案應用」

企會財科「3D」答題法
企會財科「3D」答題法

商管選修考生常有一種錯覺：只要背熟課本定義就能及格。但75%的比重意味着長題目及個案分析（Case Study）是分高下的關鍵。

「3D」答題法：

  • Define (定義)：寫出理論名稱及核心定義。
  • Describe (描述)：結合題目中的公司背景（如：一間面臨倒閉的傳統老店）。
  • Deliver (輸出建議)：具體說明理論如何解決該公司的問題。

時事關聯：2026 年的試題可能加入更多現代元素，如 ESG（環境、社會及管治）、電子商務平台的營運、或數碼轉型對人力資源的影響。

DSE企會財科2026｜善用 2025 年起的「新格式」範本

由於考試格式大改，2024年或之前的歷屆試題（Past Paper）雖然仍具參考價值，但格式與比重已不再完全契合。

  • 分佈規律：留意新制下卷二丙部的選答題（Long Questions）。考生應在平時模擬練習時，先決定好自己更擅長哪一範疇，以便在考場上果斷選題，不浪費時間。

DSE企會財科2026｜結語：穩中求勝，從細節奪星

2026 年的 BAFS 考試不再是「背誦大賽」，而是一場關於資源分配（Time Allocation）與邏輯轉化（Application）的博弈。25% 的卷一雖然佔分少，但它是「信心的基石」；75% 的卷二則是「奪星的戰場」。

考生只要能適應考試的節奏，在答題時做到「扣緊背景、格式嚴謹、解說精準」，定能在考試中突圍而出，奪取佳績！

香港道教聯合會圓玄學院第一中學。(圖片由作者提供)
香港道教聯合會圓玄學院第一中學。(圖片由作者提供)

企會財科評核模式

  會計學習範疇 商業管理學習範疇 比重 考試時間
公開考試 卷一甲必修部分 卷一乙必修部分 25% 1小時
卷二甲選修部分 卷二乙選修部分 75% 2小時30分鐘

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