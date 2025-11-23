香港高等教育及升學博覽會2025｜分會場設多場中小學專題講座 助學生規劃多元升學路

由星島新聞集團舉辦的「香港高等教育及升學博覽會2025」，今日（23日）在深圳會展中心（福田）5號館舉行，設有主會場及分會場，其中分會場共舉辦21場專題講座，以「國際化教育擇校規劃」為主題，由多間本港及內地中小學的校長或副校長主講，為家長與學生提供實用升學資訊。

分會場的專題講座分為上、下午舉行，早上先舉行9場專題講座。其中，深圳市華朗學校副校長羅宜表示，「我們學校的特色是學生可以在13門學科（如數學、物理、藝術設計等）中，因應個人能力選讀3至5門學科，以發展自己的專長。」而近年，該校不少畢業生升讀排行QS亞洲大學排名2026頭十位的10大學，例如香港大學、香港科技大學等。

香港本地學校方面，中西區傳統名校高主教書院的副校長葉美寶以「從『學習』到生活：孩子的全方位適應策略」為主題，她表示，「家長及學校需要在覺察、適應、陪伴三方面，幫助學生盡快適應在香港的學習生活。」該校會為非本地生提供定期進行一對一的談話，了解他們學習的需求和挑戰，並安排個性化的學習支援。學校亦鼓勵非本地生參加課外活動及比賽，從中認識朋友和獲得個人成就感。

另外，東區傳統名校港島民生書院助理校長徐溯以「在香港入讀資助學校的好處」為題主講，他認為，在香港選讀資助學校是「性價比高」的選擇，他表示，「香港資助學校的優勢，包括教育公平性、低廉學費及平等入學機會。不論家庭背景，經濟條件，每個學生都有平等入讀的機會。」

另一邊廂，香港德萃學校於去年9月在深圳開辦港人子弟中學，香港德萃學校（深圳校區）發展總監伍肇衡以「深港兩地一校新模式，承傳港式精英教育，開啟學生國際未來」為題主講。他表示，「該校的學生只要英語能力達到標準，便可以隨時轉到德萃中學部香港分校就讀，無縫接軌」，深圳學生更享有優先赴港名額，兩地學校共享多元課程，實現深港教育聯動。

而沙田區直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的高級總監（招生及策略規劃）莊曉莉分享，該校一至十二年級可分為3個階段，第一階段是一至四年級，培養學生多閱讀、喜歡上學，愉快學習；第二階段是五至八年級，讓學生接觸外語（日語、法語、德語等）課程，建構語言學習根基，為未來打好基礎。第三階段是九至十二年級，進入「生涯規劃」階段，學校會引導學生發掘學生興趣與潛能，從而樹立人生目標，並思考未來的路徑。

近年，不少辦學團隊重視學生正向心理教育，中華基督教會香港區會也不例外。中華基督教會香港區會學務總監朱啟榮表示，他們重視學生的品格培育與正向心理教育，堅守信仰與核心價值，還推動靈性教育與宗教活動，並鼓勵學生及早認識自我與人生目標，實踐「並肩培育豐盛生命，攜手見證基督大愛」的使命。另外亦分享了其辦學特色，如：重視學生品格培育與正向心理教育、「優質雙語教育」發展模式、「數位教育 STEM & AI」發展模式等。

分會場下午設有12個講座，包括由香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩分享資助學校的特色。她指出，「香港的資助學校擁有多方面優勢，例如免費教育、優質師資、資源充足、課程多元化等。」她更提醒，非本地生需具備閱讀繁體字的能力，若報讀以英語為主的傳統或地區名校時，需具備較高水準的中、英、數及一般學術能力，家長應按子女能力及性向選校。

此外，位於西貢區的直資學校優才（楊殷有娣）書院副校長葉家源闡述學校特色及分享學術成果。葉家源表示，「我校以英文為主的小班教學，每班有大概24至28名學生，這方法能提升師生比例，讓教師更有效地提升教學質素」，而高中生可選讀國際文憑大學預科課程（IBDP）或香港中學文憑考試（HKDSE）課程，以配合本地或海外升學。

在下午的講座，亦有高等院校的副校長和管理層主講。耀中幼教學院副校長（行政）李岩以「AI無法取代的溫度，教育與兒童工作的永恆價值 ─ 走進香港耀中幼教學院(YCCECE)」為講題，李岩表示，「隨着時代變化，學生要反思人工智能帶來的影響，考慮選擇不可取代的行業。」她認為，只要人類社會繼續存在，教育就會存在，而教育的具體形態也一直在進化。她補充，「教育是從知識的傳遞，走向能力的生成，價值的共建，以及身心健康的培育。」

2024/25年度起，政府推行「職專畢業生留港計劃（VPAS）」，透過多元的培訓模式，為香港、大灣區以至國家培育更多優秀職業專才。香港職業訓練局深圳運作中心副總經理黃婉虹表示，該計劃涵蓋13個行業共34個專業課程，當中包括航空、運輸及物流行業，建築、土木工程及建設環境行業等，2026/27年度將新增酒店及旅遊業，並開辦國際款待業管理高級文憑、數碼媒體科技高級文憑等課程，為大灣區及國家培育更多職業專才。

