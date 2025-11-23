香港高等教育及升學博覽會2025｜博覽會盛大開幕 星島新聞集團主席郭英成：在港升學具多重優勢 對院校水平深感敬佩

星島新聞集團今日（23日）在深圳會展中心（福田）5號館舉辦「香港高等教育及升學博覽會2025」，並於下午舉行開幕禮，象徵第二屆博覽會盛大舉行。開幕禮由星島新聞集團主席郭英成、香港特別行政區政府教育局副局長施俊輝，以及深圳市招生考試辦公室二級調研員曾廣培擔任主禮嘉賓，並舉行隆重的啟動儀式。

施俊輝：對有志走向世界的學子 香港提供實現理想的最佳環境

星島新聞集團主席郭英成在開幕禮致辭時指出，在香港升學具有多重優勢，學生於香港完成學業後，均能為粵港澳大灣區及國家作出更實在的貢獻。他對香港各高等院校的專業水平與教育質素深感敬佩，並祝願本港院校繼續為香港、大灣區及國家作出更大貢獻，促進交流學習。他又感謝香港特別行政區政府及深圳市政府對是次博覽會的關心及支持，以及家長與學生在周末期間踴躍參與活動。

教育局副局長施俊輝以視頻形式致辭時表示，港府高度重視教育、科技、人才一體化發展，致力將香港發展為國際專上教育樞紐，是次博覽會不僅由香港高等院校提供最新升學資訊，更精心準備多場專題講座，讓學生、家長與院校代表能夠深入交流。他相信博覽會可以幫助學生找到適合自己的發展方向，對有志於開闊眼界、走向世界的學子而言，香港提供了讓他們實現理想的最佳環境。

在主禮嘉賓致辭後，大會舉辦簡單而隆重的啟動儀式，象徵第二屆博覽會盛大舉行，讓學生能留學香港、為夢想啟航。今屆博覽會獲香港特別行政區政府教育局作為支持機構，深圳市教育局作為指導單位，匯聚16間香港高等院校、50多間大灣區國際學校、教育機構及香港中小學的代表，為學生和家長提供香港升學路徑規劃、選校策略、非本地生就業安排即場諮詢服務等。

高等院校專題講座 講解香港教育優勢

在博覽會的上午時段，大會邀請多間香港高等院校的校長、副校長及管理層，於主會場主講7場專題講座，分享香港高等教育的優勢、經驗與未來發展方向，吸引眾多家長攜同子女到場，了解最新的升學資訊。主會場上午時段的首場講座，由香港城巿大學副校長（常務）（內地策略）李娟以「以創新邁向未來：香港城市大學 & 香港城市大學（東莞）」為題主講。她指出，城大重視科研，鼓勵年輕人將研究成果及知識產權轉化為實際應用。

第2場講座由東華學院校長陳慧慈以「留學香港—東華學院的優勢及經驗」為題主講。她表示，雖然東華學院目前並非大學，但校方會積極在明年讓學院成為本港具知名度的私立大學及應用科學大學。第3場講座由香港恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪主講，主題為「培育跨學科及人文關懷的專才: 香港恒生大學的經驗」。他表示，恒大重視學生的教育體驗，校方會教研並重，與其他院校一同辦好教育事業。

第4場講座由嶺南大學副校長（行政）陳志民主講「整合三地資源，拓展對外開放新實踐」，他表示，嶺大未來會繼續積極將科研成果落地，並重視學生的就業準備，繼續為學生提供各種各樣與課程相關的實習機會。

香港科技大學近日獲推薦籌辦本港第三間醫學院，科大首席副校長郭毅可在第5場講座中，以「建設世界一流大學，為國家培養一流的國際化人才」為題主講。他表示，期望新醫學院在未來的醫學、在人工智能的推動下，能培育出更多「未來的醫生」。

第6場講座由香港教育大學協理副校長（內地協作及發展）蓋會霞主講「打造『留學香港』品牌，開拓香港教大教育未來」。她指出，近年中美關係緊張，形容為「學生及家長選擇來香港入學迎來黃金發展時期」，教大將致力提供多元化的學習環境，配合港府打造「留學香港」品牌，助力香港發展成為國際教育樞紐。

第7場講座由香港都會大學副校長（研究及拓展）郭予光以「都會大學的應用型科研之路」為題主講，他強調，都大作為本港首間應用科學大學，主要以自資模式營運，在推動科研上面對不少壓力及挑戰，但都大投入了不少資金，將會繼續為學生提供更好的培養環境。

本報記者

延伸閱讀：

星島「香港高等教育及升學博覽會2025」今於深圳舉行 中小學首度參與 提供更全面多元升學資訊

星島於深圳主辦首屆「香港高等教育博覽會」 助內地生部署來港升學

