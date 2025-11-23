Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星島「香港高等教育及升學博覽會2025」今於深圳舉行 中小學首度參與 提供更全面多元升學資訊

政府近年致力打造「留學香港」品牌，展現香港的專上教育優勢。星島新聞集團今日（23日）於深圳舉辦「香港高等教育及升學博覽會2025」，博覽會以「留學香港·夢想啟航」為主題，共有16間香港高等院校參與，並由院校的校長、副校長及管理層主持專題講座，分享在港升學的最新資訊，讓身處內地的學生規劃來港升學之路。博覽會今年踏入第二屆，除了首度於深圳會展中心（福田）5號館舉行，更首次有本港及內地的中小學參與，為學生及家長提供更全面多元的升學資訊。

今年規模升級 邀請高等院校、中小學代表參與

由星島新聞集團主辦的「香港高等教育及升學博覽會2025」，獲香港特別行政區政府教育局作為支持機構，深圳市教育局作為指導單位。今屆博覽會假深圳會展中心（福田）5號館舉行，以「留學香港·夢想啟航」為主題，匯聚16間香港高等院校、50多間大灣區國際學校、教育機構及香港中小學的代表，為學生和家長提供香港升學路徑規劃、選校策略、非本地生就業安排即場諮詢服務等。

星島新聞集團副主席郭曉亭致歡迎辭時表示，去年首屆博覽會在深圳成功舉辦，今年星島全面為展會升級，提升規模、陣容及內容，包括八大在內的香港頂尖高校的校長及副校長亦親臨現場，面對面解讀招生政策、分享辦學理念，為學子和家長提供最權威、前沿的升學指引。她期望通過今次博覽會，讓參與者深入了解香港國際化教育優勢與學科前沿動態，並協助學生拓展視野、明晰未來。

主會場聚焦高等教育 分會場提供多元選校規劃

今屆博覽會活動分別於主會場及分會場進行，兩個會場同時舉辦專題講座及設置展覽攤位，供到場的學生和家長參與，獲取第一手升學資訊及在港生活攻略等，並直接與招生代表面對面交流。主會場的專題講座聚焦高等教育議題，由多間本港高等院校的校長、副校長及管理層主講；分會場的講座則聚焦多元化選校規劃，包括由10多間本港及內地中小學的校長或副校長等主講的專題講座。多間學校的高層亦會出席嘉賓午宴，互相交流及分享學界經驗。

是次博覽會的開幕禮將於今日下午舉行，主禮嘉賓包括深圳市招生考試辦公室二級調研員曾廣培、香港特別行政區政府教育局副局長施俊輝（以視頻形式致辭），以及星島新聞集團主席郭英成，並舉行啟動儀式，象徵第二屆博覽會盛大舉行。在開幕禮結束後，香港特別行政區政府勞工及福利局副局長何啟明將以視頻形式主講就業專題講座，分享有關香港高等院校的非本地生留港或回港就業安排及最新就業情況。

