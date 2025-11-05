張諾 - 鋼琴與小提琴共譜音樂詩篇 | 任意行

我安坐在香港文化中心音樂廳上層的G83座上，俯望大舞台，鋼琴的右側輪廓清晰如畫，沈靖韜的側影專注而沉靜，其十指在琴鍵上翩躚躍動，彷彿與音樂共生。這一夜，他不僅展現了精湛的技巧，更以深邃的詮釋，與小提琴家陳蒨瑩的絢爛琴音交織，共譜了一場動人的音樂詩篇。



貝多芬的《C小調第七小提琴奏鳴曲》，如一場靈魂的對話。鋼琴與小提琴時而齊聲共鳴，時而彼此追問，在緊張與不屈的樂音中，迸發出貝多芬內心的風暴。那不僅是旋律的流淌，更是情感的激盪，是矛盾與力量的深刻交融。



易沙兒的《G大調無伴奏小提琴奏鳴曲》，被譽為技巧的巔峰之作。陳蒨瑩之獨奏，舉重若輕，駕馭了每一個艱難的音符——從雙音的複雜交織到泛音的輕靈飄逸，她以琴弓繪畫「黎明」的甦醒，從朦朧漸至輝煌；又以「鄉村之舞」的奔放節奏，引動聽者心弦，彷彿置身於歡騰的節慶之中。



隨後，沈靖韜獨奏孟德爾遜的《蘇格蘭奏鳴曲》，如一幅流動的畫卷。第一樂章的琶音急促而洶湧，似風雨欲來，勾勒出蘇格蘭高地的蒼茫與憂鬱；第二樂章則如精靈舞動，音符輕盈跳躍，彷彿民間舞蹈的歡快場景；至第三樂章，樂曲漸次激昂，最終毅然轉向大調，以燦爛的琴音劃破陰霾，引領我們走向光明。曲終一瞬，我情不自禁地鼓掌喝彩，心中激動難平。



沈、陳二人合奏的莉莉．布朗潔《夜曲》，亦如星光點點，溫柔而深邃。沈靖韜曾對傳媒說，每一次演奏過後，過數小時直達深宵方能平復心情。我想告訴他，作為一名樂迷，他的琴音帶我走過一場難忘的旅程——沿途有風暴，有黎明，有遼闊的天地，更有恆久的感動。



張諾



鋼琴家沈靖韜。