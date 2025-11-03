Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甘蕎因 - 恐怖現象 | 鏞融芯語

鏞融芯語
鏞融芯語
甘蕎因
2025-11-03 02:00 HKT
閱讀更多
生活 專欄
內容

　　上星期，我父親收到朋友傳來的一則訊息，是一條在YouTube上發布的影片，標題赫然是：【內地客疑食不起中環燒鵝酒家發爛了！】隱形消費太離譜？！

　　這段長約10分鐘的影片，畫面素材只有我們酒家的正門、燒鵝明檔，配上一張收據和一位女士不滿的表情。然而，該YouTuber在未經任何事實核查（fact check）下，便在影片開場，將近日一宗小紅書用戶投訴「隱形消費」的個案，直接嫁禍給我們，聲稱片中投訴的店家「就是中環的鏞記」。

　　最荒謬的是，該YouTuber聲稱是評論小紅書的原帖，但事實上，原帖的收據一直清晰可見，上面列明的店名是另一間位置較接近上環的酒家，根本不是鏞記。而且不論那張收據的格式、項目、價格都與我們完全不符，單是影片中提及的「入座即上兩碟魚皮花生及XO醬」，我們也從未提供過。然而，這位身為前大律師的YouTuber，卻完全違背了法律專業應有的嚴謹求真精神，在零事實核查的情況下，只為譁眾取寵，不斷重複「肯定是鏞記」，造成先入為主的誤導。

　　我們一直努力經營品牌，卻因一段憑空捏造的影片被抹黑，感到非常無辜與無助。雖然已即時做出投訴，但對方有權不下架。父親只能自我安慰：「有價值才會被『招呼』。」我們理解顧客有不同感受，也尊重所有意見，但這種未經查證的誣捏，已構成誹謗。

　　這件「恐怖」的經歷，讓我深刻反思當下社交媒體的扭曲現象。在今時今日的營商環境，社交媒體，尤其是小紅書，被十居其九的商家視為「魔法般」的行銷工具，彷彿只要找KOL「種草」，就能提升銷量。

　　但現實是，整個社交媒體的門檻極低，為搶流量，內容失實、譁眾取寵、情緒操控已成常態。一段影片，無論真假，都能引發病毒式傳播。我們這次的遭遇，正是一個血淋淋的例子。

　　這種現象，不止發生在飲食評論。早前媒體亦曾報道，有YouTube「偽醫療」頻道，利用AI生成虛假專家，專攻銀髮一族。那些「專家」身份和內容全屬虛構，卻仍吸引了近20萬粉絲。許多長者深信不疑，甚至依此作出錯誤的健康決策。這不只是資訊失真，更是具操控性的誤導，其恐怖程度，猶如長輩版的「艾莎門」（Elsa Gate）。

　　社交媒體確實帶來了機會，但也同時放大了誤導與誹謗的風險。我們無辜「中槍」的事件，正反映了網絡生態的扭曲——為了流量，許多人寧願犧牲真相。

　　如今網上充斥着真假難辨的資訊，我們自己必須要有一雙雪亮的眼睛，去思考所有事情的真偽。這個時代真正的恐怖，或許已不是資訊的匱乏，而是你再也分不清，甚麼是真，甚麼是假。

鏞記酒家行政總裁
甘蕎因

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
14小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
頂角膏蟹。
甘蕎因 - 無「蟹」可擊 | 鏞融芯語
　　每年一踏入下半年，眾多的「蟹迷」便開始雀躍，揭開一年一度的「蟹季盛宴」。然而，近二十年來，大閘蟹的風頭一時無兩，幾乎成了秋季的唯一主角。惟老饕們都心中有數，南方蟹種的精彩，絕不亞於前者。正所謂「北有大閘蟹，南有黃油蟹」，是時候重新發掘本地蟹種的細緻滋味。 　　平心而論，兩者風味截然不同。大閘蟹多產自陽澄湖、太湖等淡水湖泊，部分更屬人工飼養；而南方蟹種，大多生長於鹹淡水交界的紅樹林，以魚仔
2025-11-10 02:18 HKT
鏞融芯語
爐邊對談。
甘蕎因 - 爐邊談 | 鏞融芯語
　　當我們談起「奢華旅遊」，腦中浮現的可能是五星級酒店、私人飛機或米芝蓮餐廳。然而，最近的一場「爐邊對談」，卻讓我重新思考了「奢華」的真正意義，尤其是對女性而言。 　　在大多數家庭中，女性往往是旅遊的「總策劃師」。從選目的地、安排住宿、設計行程到安全預算，無一不操心。這份辛勞，往往讓女性的假期變成了另一種形式的勞動，難以真正放鬆。 　　我曾聽一位伯母分享，她曾與子女及孫兒租住海外獨立屋
2025-10-27 02:00 HKT
鏞融芯語