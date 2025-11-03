甘蕎因 - 恐怖現象 | 鏞融芯語

上星期，我父親收到朋友傳來的一則訊息，是一條在YouTube上發布的影片，標題赫然是：【內地客疑食不起中環燒鵝酒家發爛了！】隱形消費太離譜？！



這段長約10分鐘的影片，畫面素材只有我們酒家的正門、燒鵝明檔，配上一張收據和一位女士不滿的表情。然而，該YouTuber在未經任何事實核查（fact check）下，便在影片開場，將近日一宗小紅書用戶投訴「隱形消費」的個案，直接嫁禍給我們，聲稱片中投訴的店家「就是中環的鏞記」。



最荒謬的是，該YouTuber聲稱是評論小紅書的原帖，但事實上，原帖的收據一直清晰可見，上面列明的店名是另一間位置較接近上環的酒家，根本不是鏞記。而且不論那張收據的格式、項目、價格都與我們完全不符，單是影片中提及的「入座即上兩碟魚皮花生及XO醬」，我們也從未提供過。然而，這位身為前大律師的YouTuber，卻完全違背了法律專業應有的嚴謹求真精神，在零事實核查的情況下，只為譁眾取寵，不斷重複「肯定是鏞記」，造成先入為主的誤導。



我們一直努力經營品牌，卻因一段憑空捏造的影片被抹黑，感到非常無辜與無助。雖然已即時做出投訴，但對方有權不下架。父親只能自我安慰：「有價值才會被『招呼』。」我們理解顧客有不同感受，也尊重所有意見，但這種未經查證的誣捏，已構成誹謗。



這件「恐怖」的經歷，讓我深刻反思當下社交媒體的扭曲現象。在今時今日的營商環境，社交媒體，尤其是小紅書，被十居其九的商家視為「魔法般」的行銷工具，彷彿只要找KOL「種草」，就能提升銷量。



但現實是，整個社交媒體的門檻極低，為搶流量，內容失實、譁眾取寵、情緒操控已成常態。一段影片，無論真假，都能引發病毒式傳播。我們這次的遭遇，正是一個血淋淋的例子。



這種現象，不止發生在飲食評論。早前媒體亦曾報道，有YouTube「偽醫療」頻道，利用AI生成虛假專家，專攻銀髮一族。那些「專家」身份和內容全屬虛構，卻仍吸引了近20萬粉絲。許多長者深信不疑，甚至依此作出錯誤的健康決策。這不只是資訊失真，更是具操控性的誤導，其恐怖程度，猶如長輩版的「艾莎門」（Elsa Gate）。



社交媒體確實帶來了機會，但也同時放大了誤導與誹謗的風險。我們無辜「中槍」的事件，正反映了網絡生態的扭曲——為了流量，許多人寧願犧牲真相。



如今網上充斥着真假難辨的資訊，我們自己必須要有一雙雪亮的眼睛，去思考所有事情的真偽。這個時代真正的恐怖，或許已不是資訊的匱乏，而是你再也分不清，甚麼是真，甚麼是假。



鏞記酒家行政總裁

甘蕎因