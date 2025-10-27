甘蕎因 - 爐邊談 | 鏞融芯語

當我們談起「奢華旅遊」，腦中浮現的可能是五星級酒店、私人飛機或米芝蓮餐廳。然而，最近的一場「爐邊對談」，卻讓我重新思考了「奢華」的真正意義，尤其是對女性而言。



在大多數家庭中，女性往往是旅遊的「總策劃師」。從選目的地、安排住宿、設計行程到安全預算，無一不操心。這份辛勞，往往讓女性的假期變成了另一種形式的勞動，難以真正放鬆。



我曾聽一位伯母分享，她曾與子女及孫兒租住海外獨立屋，結果全程忙於打掃、煮飯、洗碗，令她疲憊不堪。自此便發誓，未來家庭旅遊一律改搭郵輪。



上星期，適逢Jetour創立50周年，我受邀參加由Jetour、JESSICA及JES Network聯辦，在大洋郵輪Riviera號上舉行的「Reimagining Leisure – The Future of Female Travel」活動。在對談中，JESSICA創辦人Jessica Ng、Jetour CEO Shadow Lau、YouTuber Nicole Ho、Oceania Cruises的Fiona Chu，以及香格里拉集團的Andrea Wong等多位女性領袖，探討了女性旅遊的未來趨勢。



她們不約而同地指出，郵輪最大的好處，在於其「一站式」服務與多元化設施。無論長輩、小孩還是年輕人，都能在船上找到不同的樂趣。白天各自各精彩，晚上再齊聚晚餐，既保留個人空間，又不失家庭溫馨。Nicole更分享，她與母親的郵輪之旅是她們「最和平、最美好」的一次，兩人毋須為行程爭執，真正做到「各自精彩，共同相聚」。



老實說，我過去對郵輪一直抱有懷疑。小時候在加拿大，總覺得郵輪是「坐到悶」的活動。唯一一次的郵輪經驗，是20多年前在港與朋友乘搭「雙子星號」的兩日一夜遊。當時為了節省開支，我們選擇了最底層、沒有窗戶的廉價艙房。雖然航程中未感不適，但落船後卻出現了持續一星期的「暈陸地」症狀，彷彿世界仍在搖晃。那次經驗後我告訴自己，若再搭郵輪，必須選擇大郵輪與有窗戶的房間。



然而，這次在Riviera號上的所見所聞，扭轉了我對郵輪的看法。對身兼多職的現代女性而言，郵輪提供了一個毋須費心規劃、又安全可靠的環境。相較獨自前往陌生城市，郵輪的封閉性與完善設施讓人更安心，是享受個人時光或與好姊妹出遊的理想選擇。



這次活動讓我體會到，奢華不一定是昂貴的消費，而是一種能讓人真正放鬆、被照顧、能安心「做自己」的旅遊方式。對許多女性而言，真正的奢華，或許就是在一個不需操心的環境中，重拾屬於自己的時間與空間。



郵輪，不再只是退休人士的專享。下次計劃旅行時，不妨考慮登船，讓自己在那片大海上，找回那份久違的寧靜與自由。而我，也已靜悄悄地開始部署下一次的郵輪旅程了。



鏞記酒家行政總裁

甘蕎因