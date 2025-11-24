彭丽婷 - 建造業人機協作新時代 | 零碳築跡

隨着科技持續進步，建築機械人在香港建造業的應用日益普及，為行業嶄新變革。建築機械人的最大價值，在於同步提升施工效率、降低成本、加強工地安全。相比傳統施工受限於人手及環境因素，機械人可持續施工，縮短工期，同時通過自動化減省人力成本、改善資源運用，尤其能取代工人在高空、隧道等高風險位置作業，從根本改善工地安全。



這一轉變離不開政府積極推動。房委會自2022年起在合約標書中，鼓勵承建商採用建築機械人技術，截至2025年中，已有20個工程項目引入相關技術。房屋局亦計劃在新工程合約中訂立明確的技術規格和應用標準，推動業界建立人機協作的新型建屋模式。



發展局於2025年9月亦表示，將鼓勵各工務部門廣泛應用機械人，以提升施工效率、改善質量及加強工地安全。政府早於2018年設立建造業創新及科技基金，注資22億元支持行業創新。截至2025年3月底，基金已批出約16.8億元資助。有工程設備公司通過基金獲批逾330萬元資助，購置4部建築機械人，提升工地安全和建築效率。



為推動行業交流與知識共享，發展局聯同業界舉辦首屆「建築機械人比賽暨展覽」，不僅展示人工智能及機械人技術應用，更促進大灣區產業合作，為行業注入新動力。



香港在建築機械人技術實踐方面已取得初步成果。土木工程拓展署在T2主幹路及茶果嶺隧道工程中，運用地空協同隧道自動檢測系統，有效執行隧道內部結構缺損檢測，大幅提升效率和減省成本。元朗的零碳智能空間則展示了遠程駕駛倉與純電挖掘機的完美配合，駕駛員可在千里之外遙距操作挖機，在突破技術界限的同時，更為行業提供綠色智能的發展方向。



未來，建築機械人仍有提升技術創新及推廣應用的空間。在政策支持與科技進步的雙重推動下，結合人機協作，將有助香港建造業應對人手短缺、安全要求與可持續發展等挑戰，推動行業邁向更高效、智能及安全的新時代。這不僅是一場技術革新，更標誌本港建造業邁向全新里程的重要契機。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷