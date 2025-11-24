Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷 - 建造業人機協作新時代 | 零碳築跡

零碳築跡
零碳築跡
彭丽婷
2025-11-24 02:00 HKT
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　隨着科技持續進步，建築機械人在香港建造業的應用日益普及，為行業嶄新變革。建築機械人的最大價值，在於同步提升施工效率、降低成本、加強工地安全。相比傳統施工受限於人手及環境因素，機械人可持續施工，縮短工期，同時通過自動化減省人力成本、改善資源運用，尤其能取代工人在高空、隧道等高風險位置作業，從根本改善工地安全。

　　這一轉變離不開政府積極推動。房委會自2022年起在合約標書中，鼓勵承建商採用建築機械人技術，截至2025年中，已有20個工程項目引入相關技術。房屋局亦計劃在新工程合約中訂立明確的技術規格和應用標準，推動業界建立人機協作的新型建屋模式。

　　發展局於2025年9月亦表示，將鼓勵各工務部門廣泛應用機械人，以提升施工效率、改善質量及加強工地安全。政府早於2018年設立建造業創新及科技基金，注資22億元支持行業創新。截至2025年3月底，基金已批出約16.8億元資助。有工程設備公司通過基金獲批逾330萬元資助，購置4部建築機械人，提升工地安全和建築效率。

　　為推動行業交流與知識共享，發展局聯同業界舉辦首屆「建築機械人比賽暨展覽」，不僅展示人工智能及機械人技術應用，更促進大灣區產業合作，為行業注入新動力。

　　香港在建築機械人技術實踐方面已取得初步成果。土木工程拓展署在T2主幹路及茶果嶺隧道工程中，運用地空協同隧道自動檢測系統，有效執行隧道內部結構缺損檢測，大幅提升效率和減省成本。元朗的零碳智能空間則展示了遠程駕駛倉與純電挖掘機的完美配合，駕駛員可在千里之外遙距操作挖機，在突破技術界限的同時，更為行業提供綠色智能的發展方向。

　　未來，建築機械人仍有提升技術創新及推廣應用的空間。在政策支持與科技進步的雙重推動下，結合人機協作，將有助香港建造業應對人手短缺、安全要求與可持續發展等挑戰，推動行業邁向更高效、智能及安全的新時代。這不僅是一場技術革新，更標誌本港建造業邁向全新里程的重要契機。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
14小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
6小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
10小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
彭丽婷 - 建築業溫度驅動轉型 | 零碳築跡
　　香港建造商會最新行業報告指出，本地規模以上建築企業「環境、社會和管治（ESG）」理念納入率，已從2024年的80%提升至92%，其中「S」維度尤為亮眼。華證指數同期評級顯示，港股建築及工程行業「S」項平均分達86分，按年升12%，多間企業獲AA級認可，獲香港社會服務聯會等高度肯定。從員工保障到社區共融，企業正以多元措施體現責任。 　　員工關懷成為社會責任重點，現時大部分建築企業已建立「安
2025-11-17 02:00 HKT
零碳築跡