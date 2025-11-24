Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 全球資金避險新格局 香港安全港地位崛起 | 社論

辛正兒
2025-11-24 02:00 HKT
　　在全球經濟格局劇烈震盪的今天，國際資金的流向正在重塑。香港憑藉其獨特優勢，在動盪的金融環境中嶄露頭角，而傳統避險天堂瑞士的地位卻面臨挑戰，這一消一長背後，揭示的是全球資金避險版圖的變遷。

　　財政司司長陳茂波說，在複雜多變的地緣政治局勢下，香港正成為資金避險的安全港。數據顯示，本港銀行存款總額繼去年上升7%後，今年來進一步上升超過10%至逾19萬億港元，這一數字背後反映的是國際資本對香港金融體系的信任。香港的成功並非偶然。特區政府積極的政策發揮了關鍵作用：「新資本投資者入境計劃」自實施以來，收到超過千宗申請，料可帶來逾52億港元投資；引進重點企業辦公室成功引進102間重點企業，預計帶來約600億港元投資；家族辦公室數量突破200間，超前完成既定目標。這些成果彰顯香港在吸引國際資金方面的強大磁力。

　　與此同時，作為傳統資金避風港的瑞士卻面臨嚴峻挑戰。瑞士央行為應對瑞郎過度升值和低通脹，今年多次降息，並存在進一步降息甚至重回負利率的預期。這種政策不確定性動搖了投資者信心。此外，瑞士還面臨外部環境壓力。美國關稅政策對瑞士出口型企業構成壓力，美元走弱及全球利率環境變化也影響了瑞郎的相對吸引力。內部經濟制約同樣不容忽視：瑞士經濟增長動能減弱，通脹遠低於央行目標，反映出內需不足的深層問題。

　　兩相對照，香港的崛起與瑞士的褪色給予世人重要的啟示：資金的流向最終取決於市場的穩定性和政策的可預期性。香港憑藉「一國兩制」的獨特優勢，在保持金融體系開放的同時，獲得國家強力支持，這種雙重保障成為吸引國際資金的關鍵因素。

　　展望未來，香港應當繼續強化金融體系韌性，完善金融基礎設施，推動產品創新；促進產業多元發展，加速創科轉型；擴展國際合作網絡，在開拓新興市場的同時，鞏固與傳統市場的聯繫；優化營商環境，維持簡單低稅制，確保要素自由流動。

　　隨着國際金融領袖紛紛表示計劃在港增聘人手、擴充規模，香港作為資金避險港的角色正獲得市場實際認可。在全球經濟格局重塑的關鍵時刻，香港需要把握機遇，繼續發揮「背靠祖國、面向世界」的獨特優勢，在變局中穩健前行，成為全球資金更可靠、更安全的避風港。

辛正兒

辛正兒 - 展覽人潮見證香港文化活力 | 社論
　　香港故宮文化博物館的「古埃及文明大展」甫開幕即迎來人潮，上周末大排長龍，等候時間長達90分鐘，館方坦言情況「不能接受」，並積極研議應對方案，包括考慮開放夜場或實施分時段入場。儘管人潮為觀眾與管理方帶來挑戰，但從城市文化發展的視角來看，這無疑是令人振奮的現象。蜂擁而至的市民與遊客，不僅預示展覽的成功開局，更折射出香港文化產業的蓬勃生機。 　　首先，人潮湧現絕非壞事，反而印證展覽內容的吸引力
3小時前
辛正兒 - 銀髮經濟新機遇 與區域協同發展 | 社論
　　人口老化成全球趨勢，香港與內地同樣面臨高齡社會帶來的挑戰與機遇。昨天政府與社聯合辦「樂齡科技博覽暨高峰會」，展示近千款本地與國際樂齡科技產品，凸顯香港在安老服務與科技創新領域的積累與優勢。從平安鐘、軟餐技術到AI陪伴機械人，香港多年來發展出多元化的樂齡科技產品與服務，並憑藉與國際接軌的經驗，正逐步成為創新長者服務的樞紐，為大灣區乃至亞太區域的養老產業發展提供重要參考。 　　香港在樂齡科技
2025-11-21 02:00 HKT
頭條社論