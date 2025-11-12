Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 手球隊奮戰精神振人心 趁勢喚起各界加力支援 | 社論

辛正兒
2025-11-12 02:00 HKT
　　香港男子手球隊在全運會歷史性打入四強，儘管與獎牌擦肩而過，但這群業餘球員面對內地職業選手時展現的鬥志與堅持，贏得了全城掌聲。然而，掌聲背後，我們更應把握此次契機，思考如何加力支持他們。

　　目前，本港僅有8個符合標準手球場，港隊不僅難以經常使用室內場地訓練，更需在露天場地日曬雨淋，有時還在硬地球場練習，而手球員頻繁躍跳、碰撞，在堅硬地面訓練極易受傷，違背了「手球不應在石地上玩」的原則。

　　由於手球項目尚未達到精英級別，運動員獲得的資助有限，其他支援亦相對少。然而，全運會佳績證明，即使是非精英項目，同樣能凝聚市民、展現香港精神。企業與社會各界應趁勢加大支持力度，既為運動員提供發展機會，亦提升品牌形象。這種商界與體育界的協作，正是推動本地體育多元發展的關鍵。

　　值得肯定的是，文體旅局局長羅淑佩迅速表態，承諾為手球運動員爭取更好的訓練場地。這種靈活回應，既體現政府對運動員艱辛的理解，亦展現務實作風。在土地資源緊絀下，與其追求完美方案，不如先為手球運動提供「簡約主場」—例如改造現有場地或增建基本設施，此舉成本較低、見效更快。

　　更重要的是，手球隊的突破引發公眾對非精英項目的關注。政府應以此為契機，全面檢視全運會中本港運動員的整體表現，系統性評估哪些項目具發展潛力、哪些運動員值得重點扶持。與其被動等待運動員達到「精英標準」，不如主動發掘有潛力的項目，提供針對性支援，才能真正擴大本港體育的基礎。我們期待政府、企業與市民攜手，為這些默默付出的運動員築起更堅實的舞台，讓香港體育的真正價值，在汗水與堅持中綻放光芒。 

