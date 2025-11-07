辛正兒 - 港滬攜手啟航 力挺內企出海 | 社論

特首李家超在上海「香港：內地企業出海首選平台」推介大會上說，內地企業出海需要大量資金和專業服務支持，也需要一個國際化的商業平台，讓產品及技術與國際接軌。這項判斷精準切中了內地企業拓展國際市場的逼切需求。香港在「一國兩制」下擁內聯外通之優勢，正使其成為內地企業出海不可或缺的夥伴。



中國對外投資持續成長，它們的出海步伐的加速，其中對東盟投資成長接近四成，對共建「一帶一路」國家投資成長超過兩成。內地企業「出海」發展，特別是在全球南方布局供應鏈和產業鏈，既是大勢所趨，也是企業壯大發展的必然選擇。



隨着國家從高速成長轉向高品質發展，內地企業不再局限於傳統產品的輸出，而是轉向高階和全面的品牌塑造與生態建構。但出海過程中面臨幾個痛點：跨國資金管理、匯率風險管理等遇到困難。同時對海外法律法規和合規要求存在認知差距，市場文化差異較大，難以取得國際人才。



香港擁有完全自由兌換的貨幣體系、嚴謹的金融監理制度，以及多元化的金融產品，能有效協助企業解決跨國資金管理等核心需求。加上香港實行與國際商業社會完全接軌的普通法體系，擁強而有力的智慧財產權保護。香港亦匯集全球頂尖專業服務機構及專業人才，會計標準與國際財務報告標準完全一致。律師、會計師、顧問等專業人士具備多語言能力及國際網絡，能在企業海外併購、稅務安排、風險管理等領域為「出海」企業提供全方位支援。



為更好服務內地企業出海，特首在今年《施政報告》中提出設立一站式平台「內地企業出海專班」。該專班於2025年10月正式啟動，透過設在政府治理架構的高層，以宏觀視野、暢順溝通、快速行動，統合資源、打通障礙，讓支持企業出海的工作更有力度、更及時。專班也整合了香港遍布全球的網絡，包括投資推廣署、貿發局、駐海外經濟貿易辦事處等。



香港商界已行動起來，成為內地企業出海的重要助力，不同的專業人士都熟識不同海外市場，能為企業提供多元支援服務，包括稅務、法律、融資、檢測及驗證、ESG、智慧財產權保障等多面向，他們協助內地企業出海，亦成就新的業務領域拓展，達到互相成就的局面。



上海浦東海納百川的開放精神，與香港獅子山下的奮鬥動力，正透過「香港通道」緊密相連。內地企業與香港專業服務力量的結合，將形成一股不可阻擋的經濟合力，推動更多中國品牌在世界舞台上綻放異彩。



辛正兒