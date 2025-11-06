Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

辛正兒 - 改革醫務委員會 打破「醫醫相衛」 | 社論

頭條社論
頭條社論
辛正兒
2025-11-06 02:00 HKT
閱讀更多
時評 專欄
內容

　　一宗醫委會聆訊竟拖延15年，正義感在時間流逝中消磨殆盡。一名雙非嬰兒腦癱案件，家屬苦等15年，換來的卻是醫委會以「拖延太久對被告不公」為由永久擱置聆訊，父親悲憤道：「現在香港好像連第三世界都不如！」對香港醫療投訴機制，作出沉重的控訴。

　　醫委會作為法定監管機構，其「醫醫相衛」的形象早已深入人心，當前的危機不僅是個別案件處理失當，更是整個制度的結構性缺陷。醫委會組成存在先天缺陷，根據《醫生註冊條例》，醫委會由24名醫生和8名業外委員組成，醫生委員佔總數的75%，這種絕對多數，令人覺得，業外意見難以影響決策。

　　儘管2018年改革增加了業外委員比例，但醫生群體在專業自主的大旗下，仍牢牢掌握着主導權。這種封閉的權力結構，難免給公眾造成「醫醫相衛」的負面印象。在專業權威光環下，醫生的專業判斷往往成為不容挑戰的「真理」。醫療事故的調查過程複雜專業，一般公眾難以置評，這種信息不對稱強化了醫生的話語權。在這種不平衡權力結構下，投訴人處於絕對弱勢地位，他們不僅要面對專業知識的壁壘，還要挑戰一個由同行組成的封閉圈子。

　　醫委會處理投訴的效率低下，已成制度性問題。根據數據，過去5年醫委會合共跟進了8700宗申訴，當中8成被駁回，只有不足3%個案需要開紀律聆訊。而平均研訊時間長達6年，當中有7宗需要7至8年處理，更有3宗耗時超過10年。這些數字背後是一個個苦苦等待公義的家庭。

　　程序拖延不僅消耗投訴人的時間金錢，更是對他們精神的殘酷折磨。更令人無法接受的是，醫委會研訊小組在雙非子腦癱案中，以「案件拖延太久對被告不公」為由決定終止聆訊。這意味着醫委會自身的失誤，最終成了被投訴醫生免於追究責任的理由。如此決策邏輯，完全顛覆了公眾對正義的認知。

　　2018年的改革未觸動醫委會權力結構的核心，只是邊際上的調整。要打破「醫醫相衛」的困局，必須從制度結構入手。首先應大幅增加醫委會中業外委員的比例，借鑒英國經驗將非醫療委員的比例提高至百分之40。這不僅是數量的調整，更是權力結構的重整，讓業外意見真正具有影響力。

　　其次，設立獨立的醫療事故投訴處理機制。社區組織協會幹事彭鴻昌建議，醫委會應參考死因庭的案件管理程序，目標在兩年內完成聆訊。而本港亦應參考英國建立全國醫療安全調查辦公室的經驗，成立獨立於醫委會的投訴處理機構，徹底改變現行醫生自己審判自己的局面。

　　程序改革方面，必須引入合理的時限要求和案件管理制度，並定期向投訴人通報進展。同時增加調查過程的透明度，讓公眾能夠監督醫委會的運作。

辛正兒

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
9小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
辛正兒 - 港滬攜手啟航 力挺內企出海 | 社論
　　特首李家超在上海「香港：內地企業出海首選平台」推介大會上說，內地企業出海需要大量資金和專業服務支持，也需要一個國際化的商業平台，讓產品及技術與國際接軌。這項判斷精準切中了內地企業拓展國際市場的逼切需求。香港在「一國兩制」下擁內聯外通之優勢，正使其成為內地企業出海不可或缺的夥伴。 　　中國對外投資持續成長，它們的出海步伐的加速，其中對東盟投資成長接近四成，對共建「一帶一路」國家投資成長超過
2025-11-07 02:00 HKT
頭條社論
辛正兒 - 香港天文研究所成立 激發南北科創大格局 | 社論
　　香港大學「香港天體與天文物理研究所」（HKIAA）正式成立，標誌着香港在推動前沿科學研究領域邁出重要一步。這座研究所將聚焦在太空科學、宇宙學及基礎物理檢驗等尖端領域，成為連結香港與粵港澳大灣區、乃至全國科創體系的重要節點。 　　該研究所匯集了港大物理學系、地球與行星科學系的教授團隊，以及來自科技大學、城市大學等本地3間大學的聯合成員，形成了跨院校、跨學科的科學研究。港大校長張翔指出，天文
2025-11-05 02:00 HKT
頭條社論