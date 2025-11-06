辛正兒 - 改革醫務委員會 打破「醫醫相衛」 | 社論

一宗醫委會聆訊竟拖延15年，正義感在時間流逝中消磨殆盡。一名雙非嬰兒腦癱案件，家屬苦等15年，換來的卻是醫委會以「拖延太久對被告不公」為由永久擱置聆訊，父親悲憤道：「現在香港好像連第三世界都不如！」對香港醫療投訴機制，作出沉重的控訴。



醫委會作為法定監管機構，其「醫醫相衛」的形象早已深入人心，當前的危機不僅是個別案件處理失當，更是整個制度的結構性缺陷。醫委會組成存在先天缺陷，根據《醫生註冊條例》，醫委會由24名醫生和8名業外委員組成，醫生委員佔總數的75%，這種絕對多數，令人覺得，業外意見難以影響決策。



儘管2018年改革增加了業外委員比例，但醫生群體在專業自主的大旗下，仍牢牢掌握着主導權。這種封閉的權力結構，難免給公眾造成「醫醫相衛」的負面印象。在專業權威光環下，醫生的專業判斷往往成為不容挑戰的「真理」。醫療事故的調查過程複雜專業，一般公眾難以置評，這種信息不對稱強化了醫生的話語權。在這種不平衡權力結構下，投訴人處於絕對弱勢地位，他們不僅要面對專業知識的壁壘，還要挑戰一個由同行組成的封閉圈子。



醫委會處理投訴的效率低下，已成制度性問題。根據數據，過去5年醫委會合共跟進了8700宗申訴，當中8成被駁回，只有不足3%個案需要開紀律聆訊。而平均研訊時間長達6年，當中有7宗需要7至8年處理，更有3宗耗時超過10年。這些數字背後是一個個苦苦等待公義的家庭。



程序拖延不僅消耗投訴人的時間金錢，更是對他們精神的殘酷折磨。更令人無法接受的是，醫委會研訊小組在雙非子腦癱案中，以「案件拖延太久對被告不公」為由決定終止聆訊。這意味着醫委會自身的失誤，最終成了被投訴醫生免於追究責任的理由。如此決策邏輯，完全顛覆了公眾對正義的認知。



2018年的改革未觸動醫委會權力結構的核心，只是邊際上的調整。要打破「醫醫相衛」的困局，必須從制度結構入手。首先應大幅增加醫委會中業外委員的比例，借鑒英國經驗將非醫療委員的比例提高至百分之40。這不僅是數量的調整，更是權力結構的重整，讓業外意見真正具有影響力。



其次，設立獨立的醫療事故投訴處理機制。社區組織協會幹事彭鴻昌建議，醫委會應參考死因庭的案件管理程序，目標在兩年內完成聆訊。而本港亦應參考英國建立全國醫療安全調查辦公室的經驗，成立獨立於醫委會的投訴處理機構，徹底改變現行醫生自己審判自己的局面。



程序改革方面，必須引入合理的時限要求和案件管理制度，並定期向投訴人通報進展。同時增加調查過程的透明度，讓公眾能夠監督醫委會的運作。



辛正兒