陶傑 - 德國環保怪招 | 油尖多士

美國總統特朗普夢想美國再工業化，但德國正致力去工業化，最近更炸毀南部一座最主要核電站，以表明決心。



德國執政黨以及深受年輕世代支持的綠黨，都深信德國能源要「綠色轉型」，最好全部轉為天然可再生的太陽能和風力，最重要的工業城市俱投票要在15年內去工業化，還組織工人遊行要求關閉核電站，更有公用事業公司要求在2045年之前完全淘汰天然氣網絡。



理想很美滿，但眾所周知，德國並不以陽光豐沛著稱，德國的風力也遠比不上毗鄰的法國和荷蘭。德國的能源嚴重依賴外援，譬如俄羅斯。但為了環保，德國政客主張炸毀核電站，卻保留最污染的燃煤發電廠，更因為能源供應不足，需要大力開發煤礦，同時向法國購買電力。



然而，法國的三分二的電力都來自核電。法國更在德法邊境建有兩座核電站，俱已年久失修，據聞亦將重新開啟，以應付德國的市場。網民紛紛嘲笑：德國這一招，好比聲稱自己吃素，扔掉自己已經煎好的上等牛排，卻花錢向鄰居買劣質的牛肉。



十多年來德國在能源轉型上已經投資了5000億歐羅，結果還是回歸燃煤發電，2021年一度錄得污染物超過印度。而事實證明，全天然潔凈的風力和太陽能，供電並不穩定，德國的天氣又絕非甚麼四季如春，冬天漫長而黑暗，只得高價進口電力，費用節節上升，還連累供電國之一瑞典的電費上升，沖涼10分鐘，電費即超過4歐羅。



如果這個冬天有德國人因為負擔不起電費而被逼挨凍，希望他們能以道德之滿足感，留給下一代一個清潔環境來自我安慰，儘管政府花掉的5000億歐羅，足夠他們全家每人每天浸浴一個小時也不止。



前新聞工作者

多媒體社會評論人

陶傑