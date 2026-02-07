奇聞秘史︱清朝宮廷飲酒極講究 慈禧一生鍾愛蓮花白

清朝宮廷飲酒之風，素以禮制森嚴、等級分明著稱。從清初入主中原的滿洲貴族，到鼎盛時期的皇室成員，酒不僅是御寒解乏的飲品，更成為權力象徵與文化儀式的載體。在這套嚴密的酒文化體系中，慈禧太后對「蓮花白」的偏愛，堪稱晚清宮廷最富傳奇色彩的一頁。她不僅將其視為養生至寶，更賦予其政治與情感的雙重意義，使這款御酒成為紫禁城權力遊戲的獨特註腳。

宮廷酒文化

清初滿洲貴族以烈酒御寒，入主中原後，酒文化逐漸與漢制融合，形成「無酒不成宴」的禮俗。皇帝專飲玉泉酒，取玉泉山水經九次蒸餾而成；宗室王公飲用金華酒，大臣賜宴則用紹興黃酒，民間不得僭越。每逢祭祀、節慶或軍事凱旋，必以酒犒賞，酒器如瓷器、玉器，皆按身份定制，彰顯「天子威儀」。

咸豐帝讚「酒中之冠」

蓮花白的起源，可追溯至明代萬曆年間，但其真正興盛，卻在慈禧太后掌權的晚清。據傳，咸豐帝體弱多病，御醫以白蓮花蕊配黃芪、當歸等藥材釀製此酒，助其調養龍體。慈禧太后深諳其養生功效，不僅自己每日飲用，更將其作為「御酒」賞賜親信大臣，以示皇恩浩蕩。

蓮花白的釀造工藝，堪稱宮廷秘術的典範。每年盛夏，專派太監採摘瀛台白蓮「將開未開」的花蕊，取其香氣最盛之時，配以二十餘種名貴藥材，經「三蒸三曬」後與高粱酒融合，窖藏三年方成。成酒色澤琥珀，清醇甘冽，兼具滋陰補腎、和胃健脾之效，被咸豐帝贊為「酒中之冠」。慈禧太后對蓮花白的鍾愛，不僅因其口感，更因其象徵意義——蓮花在佛教中代表「清淨無染」，與她晚年篤信的佛學理念深度契合。她常在頤和園昆明湖畔設宴，以蓮花白款待重臣，將酒香與荷花意象融為一體，營造出「佛境」氛圍。

政治隱喻

慈禧太后一生鍾愛「蓮花白」這款酒，在光緒八年（1882年），慈禧太后曾特地下旨：「令所有三海（南海、中海、北海）蓮花葉藕均著嚴管，不許再動，以備賞玩。」實情更重要的是，就是要用蓮花釀製蓮花白。

此外，慈禧太后對蓮花白的偏愛，遠不止於養生與審美。她巧妙利用這款御酒，構建起一套「恩寵-忠誠」的權力網絡。據史料記載，她常將蓮花白注入瓷器，覆以黃雲緞袱，賜予親信大臣，以此籠絡人心。這種「御酒賞臣」的行為，既強化了君臣之間的紐帶，又隱含著「酒中藏權」的政治智慧——接受賞賜者，往往需以效忠回報，形成一種隱性的利益交換。

蓮花白亦成為慈禧太后情感宣洩的出口。晚清宮廷，權力更迭頻繁，慈禧常借酒消愁。李蓮英深諳其性，每逢太后心情煩悶，便獻上蓮花白，趁其微醺時進言，甚至藉機索要御筆題字。

宮廷至民間傳承

蓮花白的傳奇，不僅限於宮廷。清末民初，李蓮英將宮廷配方傳出，由商人楊某在「仁和酒坊」復刻生產，使這款昔日「深宮禁釀」走入民間，成為京師名酒。其「清雅不爭」的東方特質，既承載著宮廷美學，又融入市井生活，成為北京酒文化的重要符號。

今日，蓮花白仍以「滋而不膩，補而不燥」的獨特風味，吸引著無數愛好者。它不僅是一種飲品，更是一段歷史的見證——從紫禁城的權力遊戲，到民間的煙火氣息，蓮花白以酒為媒，串聯起中國宮廷與市井文化的雙重記憶。

