《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光

《蔣中正日記》的著作財產權於2026年1月1日正式屆滿，免費線上閱覽及下載，內容卻有大量蔣中正對於「性慾」的記錄，甚至揭露蔣中正（亦稱蔣介石）因嫖妓染上淋病，導致妻子不孕等超私密事件。內容即時引起台灣網民熱議。



蔣介石（1887年-1975年），曾擔任中國國民黨總裁、中華民國總統，1949年之後敗守台灣。日記中的「潔如」，是指其第三任妻子陳潔如。



床上表現不佳言「英雄氣短」

日記中所撰之房事細節、起居與私密慾望全揭露，例如「與潔如纏擾，七時後起床辦公」，白話文是「早上先跟潔如打個晨炮，7點再精神抖擻地去上班」；「下午，購書，逐色」，白話文是「下午出門買書，試試能不能讓小頭冷靜一點」；「外出散步，色念復起，狂妄不息」，白話文是「在街上散步時，又想做愛了！好想做愛好想做愛好想做愛啊！」。

日記中另有，「晚間邪僻又起，幸未發現也」，白話文是「夜晚又想打一炮，幸好沒被發現」；「十時睡，淫慾難制，又極醜態矣」，白話文是「就寢時又想打砲，哎呀真是羞愧！」，蔣中正還因床上表現不佳，寫日記安慰自己道，「昨夜又與潔如纏擾。英雄氣短，自古皆然」。

染性病傳妻令其不孕

也有網友揪出，蔣中正在日記中寫道「見色心淫，狂態復萌」 ，翻成白話就是「看到美女就精蟲上腦，那種好色失控的豬哥樣又跑出來了」 ，蔣也在日記中提到，自己沒能禁得起香港的花花世界誘惑，最後還是跑去嫖妓了，還寫下「近日甚為淋病之苦，心生抑鬱也。以後兩星期，戒與潔如交媾，保重病體」，正對上前妻陳潔如的回憶錄，蔣中正曾經將淋病傳染給她，導致終生不孕。

多方熱議

對此，律師林智群在Facebook發文表示，蔣介石這輩子最後悔的事是沒燒掉日記。媒體人詹凌瑀發文諷刺蔣每天忙著「想色色」，根本是「被政治耽誤的老司機」，並直言「突然覺得這根本不是什麼偉人日記，這是一個天蠍座悶騷男的『戒色失敗奮鬥史』 吧」。

有網友在Dcard論壇上，以標題大呼「蔣中正的日記也太色了吧」，表示蔣介石的日記簡直像「誠實豆沙包」，完全不遮掩地寫自己掙扎於慾望與禁欲。



綜合台媒報道，自2026年1月1日起，《蔣中正日記》影像圖檔整編數碼化完成，可免費在網上閱覽及下載。台當局表示公開的第8批兩蔣日記數碼檔，記錄蔣中正日記中的戰後台灣（1946-1948），其中包括二二八事件，蔣中正在日記中稱之為「台灣事變」或「台灣暴動」，蔣中正對行政長官陳儀的處理方式極為不滿，指責其「不事先預防又不實報，及至事態燎原乃始求援」，並下令「派海陸軍赴台增援兵力」。