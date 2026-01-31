奇聞秘史︱晚清鐵帽子王後裔敗盡家產 賣祖墳淪落做車伕

清朝皇族爵位有親王、王、郡王、貝勒、貝子這5級，不能世襲罔替，另有12位鐵帽子王例外，因為是跟著皇太極（清朝開國皇帝）入關南征北戰的英雄，爵位可以傳給後代。然而，隨著清朝衰敗，鐵帽子王也漸漸式微，其中愛新覺羅岳托第12代克勤郡王晏森，竟敗盡家產，甚至連祖墳也賣掉，淪落到做車伕，過普通人的傭碌生活。



晏森14歲承襲爵位，才領了2年俸祿，溥儀就宣布退位，清朝滅亡。年幼的晏森習慣錦衣玉食的生活，又沒有一技之長，只好靠變賣家產過活。

相關新聞：奇聞秘史︱清朝無知將軍圖用婦女尿盆剋敵 第一次鴉片戰爭因迷信致敗？

當時很多遺老遺少都是靠賣珠寶首飾生存的。晏森卻與眾不同，一出手就是賣王府。據說買家是北洋政府總理熊希齡，雙方都對交易價格三緘其口，不過有人估計，沒有十萬也有八萬大洋。

在民國，十萬大洋是一筆巨款，足夠買兩個大四合院，養100個家丁，子孫後代吃不清喝不清。然而晏森養成了吃喝嫖賭的習慣，賣王府的錢很快就花光。

相關新聞：奇聞秘史｜古墓挖出神秘「龍袍女屍」 康熙最愛女兒240年不腐

克勤郡王府

克勤郡王墓

相關新聞：奇聞秘史︱同治皇帝傳染花柳駕崩 慈禧當日點處治「嫖娼指南」王慶祺？

於是他打祖墳的主意。據1930年5月27日《申報》報道：「北平清克勤郡王後人議掘祖墓，維持生計，官廳已加禁阻。」晏森把墳地上的樹、墳地和的御賜馱龍碑分別賣掉，又拿到了五六萬大洋，繼續花天酒地、吃喝嫖賭。

這筆錢花光後，晏森甚麼也沒有了，只好去拉拉黃包車（人力車）賺錢糊口。1931年有記者得知他的情況，報道了他拉車的事，結果再也沒有人敢坐他的車，間接害他失業。溥儀遠在偽滿州國，得知消息後派人把晏森接回長春。起初他還住得起四合院，沒多久有人發現他再次潦倒⋯⋯據說1937年七七事變北平淪陷之後，晏森就一直下落不明。