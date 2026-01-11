奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證

2006年4月6日晚上10時許，廣州中醫藥大學辦公樓四樓教研室飄出刺鼻濃煙。保安撲滅餘燼後發現，28歲的女博士趙詩哲全身赤裸俯臥在會議桌上，手腕纏著燒焦的鞋帶，頸部有致命掐痕，教研室散落的書籍和避孕套。她懷疑被校外匪徒闖入劫殺強姦，死後被焚屍滅跡，惟火勢未及兇徒預期，天網恢恢終被執行死刑。

行劫期間色心大起

《廣州日報》報道，趙詩哲出生於山西普通家庭，以優異成績考入廣州中醫藥大學，師從名醫陳紀藩攻讀博士。案發當天，她如往常般在醫院風濕科工作至傍晚，隨後獨自返回教研室準備論文。

在廣州中醫藥大學飲酒、踢波的25歲男子熊進，沒有固定工作與收入，並且於不久前遺失手機。當晚熊進計劃進入大學教學樓盜竊，並潛入第一教學樓4樓金匱教研室中。當時趙詩哲獨自一人在教研室中，熊進假借詢問電話號碼為由盜取趙詩哲手袋中的手機，但被發現，熊進拳擊趙詩哲頭部，並掐住頸部使其昏迷。熊進隨即搜查她的手袋，更起了色心，遂用鞋帶捆綁趙的雙手，用電話線勒其頸部，強姦了她。

火勢未達預期未能毀證

熊進發洩獸慾後便從教研室中找出大量打印用的A4紙，然後把全身赤裸的趙詩哲放在桌子上同時點燃A4紙，但期間熊進再次發現趙詩哲有蘇醒的跡象，隨即拿起鐵錘猛擊其頭部，在確認死亡後離開現場。

學校保安趕往撲火時，破門發現趙詩哲全身赤裸趴在書桌上一動不動。趙詩哲當時背部被火燒過，其嘴角還有鮮血流出，桌上有書本、紙張在燃燒。雖然現場並沒有發現任何趙詩哲的衣物及隨身物品，但是現場遺留一把鐵錘。另外死者頸上留有勒痕，並現場遺留一個避孕套，因此排除自殺。 後經鑒定，趙詩哲是被他人捂口、扼頸導致機械性窒息死亡，死後焚屍。

作案後，熊進攜帶搶得的手機1部、MP3播放器、錢包內人民幣現金260多元以及銀行卡一張、黃金觀音鏈墜1個等逃離現場。熊進當晚曾用趙詩哲的手機打到銀行，詢問銀行卡上的儲蓄餘額，並於次日到銀行用趙詩哲的身份證取錢，但都沒有成功，而且取款時被拍下左手腕部胎記，成為警方日後破案關鍵。

2006年4月12日下午3時30分左右，熊進在廣州市白雲區同和某住宅被捕。同年12月15日，廣州市中級人民法院審理此案後認為：熊進犯搶劫罪，判處死刑；犯強姦罪，判處有期徒刑4年。數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

2008年2月28日，廣東省高級人民法院二審裁定：駁回上訴，維持原判。同年10月10日，熊進被執行死刑。