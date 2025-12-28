奇案解密︱留日學生江歌慘遭捅殺 閨蜜見死不救成索命關鍵？

2016年，日本東京中野區發生一宗命案，來自青島的女生江歌收留與男友分手的同鄉閨蜜劉鑫，卻惹來殺身之禍。劉鑫前男友陳世峰跟蹤擾騷要求復合不果，持刀上門行兇，不幸喪命的卻是與這段感情無關的江歌。事件在內地引起爭議，劉鑫被指只顧自己逃命，撇下江歌不顧致其死亡，應對江歌的死負責。

江歌於1992年出生，山東青島人，2015年到日本東京就讀語言學校，隔年考入日本法政大學攻讀碩士，居住在東京中野區的公寓。劉鑫與江歌同年，是山東青島即墨市出身，比江歌早一年赴日留學，在江歌到日本後與其結識。隔年劉鑫考上日本大東文化大學的研究所，並與該校另一名中國留學生陳世峰交往。

劉鑫與陳世峰於2016年同期入學後，馬上在4月展開交往並同居。然而兩人關係並沒持續多久，8月底劉鑫搬離陳世峰的住處後，轉往江歌位於東京中野區的公寓同居。

2016年11月2日，陳世峰上門糾纏，江歌提議報警，劉鑫以不想把事情鬧大為拒絕，請江歌幫她解圍。江歌將陳世峰勸離後返校上課，但後者尾隨劉鑫並發送恐嚇短訊，恫言「我會不顧一切」。當晚，劉鑫要求與江歌一同回家，卻沒有將陳世峰糾纏恐嚇的情況如實相告。

2016年11月3日零時許，劉鑫與江歌前後走入公寓走廊，事先埋伏的陳世峰持水果刀現身。走在前頭的劉鑫奪門而入，隨即關門。陳世鋒在門外向江歌捅了十多刀，江歌失血過多身亡。

劉鑫先進屋反鎖了門 江歌失血過多身亡

消息傳回中國後輿論爆發，紛紛認為「劉鑫害死了江歌」。劉鑫接受採訪時表示，聽到江歌第一聲尖叫就去推門，但被一股力量推了回來，之後再也推不動門。但她也承認，直到警察到來，她都沒有出門看一眼。

江歌母親江秋蓮則認為，女兒沒有高尚到會為了救劉鑫而犧牲自己，日本的門不從裏面反鎖、不用鑰匙鎖死，是可以從外面打開的，她質疑劉鑫先進屋反鎖了門，阻斷了江歌的逃生之路。她在微博發文指責劉鑫：「明知有危險，自己關上門報警，把江歌關在門外被殺害，是多大心機？」

劉鑫需賠69.6萬人民幣

劉鑫與江秋蓮互相叫罵，反目成仇。後來陳世鋒在日本被判刑20年定讞後，江秋蓮也在中國發起訴訟，不斷向劉鑫追究責任，在山東以損害江歌「生命權」，民事起訴劉鑫，最終在2022年獲法院判勝訴，劉鑫需賠償69.6萬人民幣。

根據山東省青島市城陽區人民法院的一審裁決結果，劉鑫（後來改名劉暖曦）必須向江秋蓮賠償經濟損失49.6萬元（人民幣，下同）、精神損害撫慰金20萬元。判決書認定劉暖曦作為江歌的好友和被救助者，對於自身引入的侵害危險，沒有如實告知和提醒江歌，在面臨陳世峰不法侵害的緊迫危險之時，為求自保而置他人的生命安全於不顧，將江歌阻擋在居所門外使其被殺害，具有明顯過錯，應當承擔相應的民事賠償責任。