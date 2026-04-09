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中國觀察：「九二共識」本為民進黨而設 何以成兩岸定海神針

兩岸熱話
更新時間：08:45 2026-04-09 HKT
發佈時間：08:45 2026-04-09 HKT

國民黨主席鄭麗文前日在南京晚宴上提到，此次訪陸再次證明在兩岸關係上，「九二共識」的政治基礎「依舊歷久彌新」。「九二共識」命名者蘇起隨團到訪，更讓這一說法別具深意。

90年代末擔任台灣陸委會主委的蘇起，如今已是76歲老人。他曾坦言，2000年他提出「九二共識」的初衷本是為當時即將上台的民進黨陳水扁政府而設。

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1992年，兩岸海協海基兩會代表在香港磋商，雖未就「一個中國」的定義白紙黑字達成協議，卻形成各自口頭表述、互不否認的默契，為翌年新加坡辜汪會談奠下基礎。

及至2000年台灣政黨輪替前夕，蘇起為這段兩岸難得的共識賦予一個便於操作的名詞——「九二共識」。其設計邏輯在於以「模糊」換取「彈性」：兩岸都可在這頂帽子下，對「一個中國」各說各話，從而維持交流而不陷入主權爭議的泥淖。

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被簡化為「統一的前奏」

遺憾的是，民進黨當局始終拒絕這一善意，尤其是2016年民進黨再次執政後，不僅否認「九二共識」，更推行「去中國化」。經過20多年的政治攻防，這個詞彙在台灣社會已被高度標籤化，甚至被簡化為「統一的前奏」，而非「和平的護身符」。

在兩岸缺乏互信的當下，蘇起隨行訪陸不止是政黨間的交流，更像是一種「論述的喚醒」，喚起外界回望「九二共識」的初衷。

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歷史的「善意」若無法轉化為當前的政治共識，終將成為陳舊的記憶。如何讓「九二共識」煥發青春，成為解套兩岸僵局的「最大公約數」，大陸方面展示了誠意，多次表明只要承認「九二共識」，就能恢復溝通協商。

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台方是否願對話代替對抗

關鍵是台灣方面的不同政治力量，是否深層理解和願意接受這個「創造性模糊」，以對話代替對抗，以交流化解分歧，讓這份跨越歲月的政治智慧，重新成為解凍兩岸僵局的鑰匙。

紀曉華 

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