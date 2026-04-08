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鄭麗文訪陸︱中山陵致詞數度哽咽 「希望為所有人種下和平種子」

兩岸熱話
更新時間：15:06 2026-04-08 HKT
發佈時間：15:06 2026-04-08 HKT

國民黨主席鄭麗文訪問大陸，其今日（8日）行程是前往南京中山陵謁陵。外界一直關注其在大陸的言行。鄭麗文今日在祭文開頭便提到「民國115年」，又稱「寶島神州」；會後致詞時提到孫中山創建「中華民國」，此外，特別提到了228事件、白色恐怖，是國共內鬥陰影造成，而兩岸之間難以癒合的傷口則是日本帝國主義所致。

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鄭麗文致詞時提到孫中山先生逝世，台灣人當時還受日本殖民，身份尷尬、處境艱難，沒有辦法像在大陸的中國國民，可以直接宣洩對中山先生去世的悲慘之情。台灣人在日本人的箝制和打壓之下，仍舊盛況空前地舉辦了各項追悼會，但是弔歌跟弔詞都遭到了日本當局的禁止和檢查。對於這段過去，鄭麗文數度哽咽。

台灣人無法直接表達孫中山去世悲痛

鄭麗文提到，孫中山先生死後，蔣渭水仿效中國國民黨的組織，在1927年組成了「台灣民眾黨」，以孫文主義、三民主義為本，寫成了黨綱，完成了台灣民族解放的論述跟行動綱領。

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鄭麗文指出，國共內鬥的陰影，不但在台灣內部發動清鄉跟白色恐怖，台灣歷經長達38年的戒嚴，時至今日兩岸之間仍舊因為130年前甲午戰爭，被日本帝國主義大刀砍破的傷口至今無法癒合。

兩岸傷口源於日本帝國主義

鄭麗文認為，中國的災難從來不僅來自外部帝國主義勢力，還有很多源自內部矛盾分歧導致的自相殘殺，真正受苦遭殃的永遠是無辜百姓底層人民。

鄭麗文表示，她向孫中山報告，根據三民主義，國民黨成功建設台澎金馬成為民主、自由、法治、均富美好社會，同樣在大陸也見證大陸進步建設，超乎所有人期待與想像。

鄭麗文希望種下和平的種子，孫中山生前愛好自然鼓勵植樹，據她瞭解，中共總書記習近平也非常重視生態保育，提倡植樹，希望今天為兩岸中國人，也為所有人類，種下和平的種子。

鄭麗文最後指出，革命尚未成功，同志仍須努力，孫文天下為公核心價值是平等包容團結，共同致力促成兩岸和解團結，創造區域繁榮與和平，承繼孫中山革命精神，博愛胸懷，大同理想。

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