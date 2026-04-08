鄭麗文訪陸︱拜謁中山陵後會見江蘇省委書記 與宋濤南京晚宴菜單曝光

國民黨主席鄭麗文今日（8日）上午率領訪問團，到訪南京中山陵並舉行拜謁儀式，為繼2016年後，再有國民黨主席率團訪問大陸。訪問團昨日（7日）晚間與中共中央台辦主任宋濤舉行晚宴，席設南京東郊國賓館，一份充滿「江南味」的菜單亦隨之曝光。

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中山陵坐落於南京市東郊紫金山，為國民黨創始人孫中山先生的陵寢。拜謁中山陵向來是國民黨主席訪問大陸的重點行程。

據台媒《ETtoday》取得的晚宴菜單顯示，宋濤宴請鄭麗文一行的菜式共11道，當中包括多款經典淮揚菜，如「雞頭米炒蝦仁」、「春筍豆瓣燉河蚌」及「秧草紅燒菊黃豚」等時令佳餚，主食則是著名的「鎮江鍋蓋麵」。報道形容，菜單盡顯江南飲食文化精髓。

在晚宴主桌的座位安排上，兩岸人員採取穿插就座方式。宋濤與鄭麗文相鄰而坐，同桌的陸方官員有中台辦副主任潘賢掌、聯絡局長楊毅等；國民黨方面則有副主席張榮恭、蕭旭岑、李乾龍，智庫副董事長李鴻源及青年事務委員會主委連勝武等。

鄭麗文今天（8日）中午在南京金陵飯店崑崙A廳，與江蘇省委書記信長星見面。鄭麗文在致詞時表示，這次是她擔任國民黨黨主席後首次率團訪問大陸，第一站依舊來到南京，「意義非凡」。她相信回到台灣後，這趟訪問將賦予大家更大的能量與力量，繼續為共同目標堅持走下去。

鄭麗文盛讚江蘇是「中華文明文化裡頭最精彩、最精緻的典範代表」。無論是飲食、建築、藝術品，處處展現豐厚文化底蘊。她特別提到當代青年人的創意交流，「如果蘇台青年能在這樣的基礎上交流合作，未來的成就不可限量。」

在經濟方面，鄭麗文感謝信長星對台商的照顧，讓許多台灣產業在這裡創下成功典範。她認為，大陸在「十五五」規劃下，現代化進程與科技成就傲視全球，若兩岸能在產業、文化等領域相互學習、合作，「一定會對人類做出更大貢獻」。她也呼籲，在當前國際局勢晦暗不明、緊張動盪之際，兩岸更要談和平、談創意、談人民嚮往，「兩岸共同的團結可以創造巨大能量。」



信長星則表示：「鄭主席這次應習近平總書記邀請來訪，第一站就到江蘇，我們感到很高興。」他透露，江蘇方面按照中央台辦要求做了精心安排，原本希望讓代表團多看一些地方，可惜在南京停留時間較短，「許多亮點只能留到下一次，留點念想也好，以後可以多來。」

根據行程，鄭麗文中午轉乘高鐵前往上海。訪問團在上海的行程緊密，預計將參訪電商平台美團、考察上海濱江工業區，並與上海市委書記陳吉寧會面晚宴，以及夜遊黃埔江。

鄭麗文一行預計明日（9日）上午赴洋山港參觀，之後與當地台商舉行座談，隨後便會轉赴是次行程的最後一站——北京。