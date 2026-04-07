鄭麗文訪陸︱抵滬坐高鐵往南京 稱「和平機遇要把握」 讚上海今非昔比

國民黨主席鄭麗文今日（7日）率團抵達上海，展開6天大陸「和平之旅」。抵埗後，她與到場接機的中共中央台辦主任宋濤乘坐高鐵轉往南京。宋濤說：「鄭主席為兩岸和平而來，預祝此行順利成功」。鄭麗文說，難得的和平機遇一定要把握，並大讚上海今非昔比。鄭麗文在晚宴致辭說，兩岸正在創造一個新的典範，讓全世界知道政治分歧並不必然導致衝突。鄭明日（8日）將訪南京中山陵，之後返滬與台商座談，預計周五上京與中共總書記習近平會面。

根據國民黨新聞稿，鄭麗文在高鐵上與宋濤面對面而坐。宋濤表示，根據中共中央和總書記習近平指示，來上海迎接鄭主席一行。鄭主席為兩岸和平而來，預祝此行順利成功。

鄭麗文對此表示感謝，她說，台灣與上海比想像中近很多，這次來訪「難能可貴」，難得的和平機遇一 定要把握。她說，上一次來上海已經是20年前了，上海的變化很大，上海現在是國際金融重鎮，早已今非昔比。

晚間，鄭麗文在南京東郊國賓館接受宋濤宴請。鄭麗文致辭說，兩岸「正在創造一個新的典範」，讓全世界知道政治分歧並不必然導致衝突，兩岸不會像國際擔心的那樣「注定一戰」，且將共同證明兩岸「有決心、能力與智慧」和平解決所有問題，為區域安全與穩定作出貢獻，不只不當「麻煩製造者」，同時會是「區域和平締造者」。

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宋濤致辭時說，當前台海形勢複雜嚴峻，國共兩黨對兩岸關係發展有著重要作用，要把握正確方向。他提出3點期望，一是「堅定為兩岸謀和平」，二是「堅定為同胞謀福祉」，三是「堅定為民族謀復興」，並指「堅持九二共識、反對台獨」是兩岸關係和平發展的「定海神針」。他又重申，「絕不容忍中華民族共同家園遭到分裂破壞，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己的事」。

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隨同鄭麗文訪陸的成員包括國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭、李乾龍等13人，現任國民黨中央評議委員會主席蘇起也隨團。76歲的蘇起於上世紀90年代末擔任台灣陸委會主委，被視為「九二共識」一詞的創造者，並將它解釋為「一個中國，各自表述」。