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鄭麗文訪陸︱學者：「和平牌」發酵 有利國民黨年底選舉

兩岸熱話
更新時間：09:14 2026-04-07 HKT
發佈時間：09:14 2026-04-07 HKT

今年底台灣將舉行「九合一」地方選舉，台灣文化大學廣告系教授鈕則勳分析，鄭麗文若能藉此次訪陸強化兩岸互動，帶回對台有利的資源，讓「和平牌」發酵，確實是反轉選戰的機會，不僅能攻破綠營「抗中牌」，更有機會訴求中間選民。

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鈕則勳說，鄭麗文此訪除了能緩和兩岸關係外，也能重拾藍軍有能力處理兩岸關係的手感，喚起民眾對藍軍比綠營更能維護與緩解兩岸關係的印記，這就是「和平牌」的建構。

鈕則勳指，反觀綠營，現今雖然一堆酸言酸語，甚至看衰鄭麗文此行，但這些酸葡萄的論述仍無法掩飾其心中的焦慮。畢竟他們很清楚，若「抗中牌」破功，在綠營政績不明顯的情況下，衝擊年底選舉事小，藍軍2028年大選兵臨城下，便是綠軍不可承受之重。

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台灣彰師大公共事務與公民教育系副教授李其澤表示，鄭麗文此訪不僅是例行政黨交流，而是為長期僵滯的兩岸關係打開難得的政治窗口。若國共能恢復高層對話，至少顯示兩岸仍存在非對抗、可對話的空間，對區域穩定具一定貢獻。

他指出，此行若順利推進，也代表國民黨在兩岸事務上仍具溝通能力與政治信用，關鍵不在於一次會面能解決問題，而在於能否建立「先交流、再累積、後突破」的互動模式，逐步重建兩岸最低限度的政治互動秩序。

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