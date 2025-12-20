台北隨機傷人案｜57歲保安勇擋殺人犯張文身亡 北捷將發逾123萬補償金

台北市昨（19日）晚發生隨機殺人事件，27歲疑兇張文先是戴著面罩，在北捷台北車站M7出口丟置煙霧彈，隨即逃往中山商圈，持續丟煙霧彈、揮舞長刀隨機攻擊路人，並闖入誠品南西店，最終在警方圍捕下墮樓身亡，釀成4人死亡（包括張文）、11人受傷。其中一名57歲余姓男子見義勇為，在北車試圖制止張文惡行，反遭刺重傷，送院後不幸罹難。

北捷將發123萬多元賠償金

綜合台媒報道，針對北捷的余姓亡者，台北市長蔣萬安探望家屬時說，北捷確定會透過保險給付500萬（台幣，約港幣123萬多元）補償金。此外，根據台北市政府「台北市民協助警察逮補嫌犯補償自治條例」，符合自治條例的規定，會從寬、從優給予撫卹及後續補償。

民眾獻花悼念

余妻提到丈夫平日是一位仗義執言、富有正義感的人。如今，卻不幸遇難，令人心痛。

今（20）日有不少民眾到車站獻花，一位署名某應屆學測生的學生手寫一封信，內文寫道：「余先生，感謝你的見義勇為，昨天你的英勇事蹟已經被全台人民所見」、「本人特地繞路前來哀悼，為你至上最高的敬意，喝口茶，休息一下吧！英雄辛苦了！R.I.P」。

據悉，余姓死者是保安員。台大醫院創傷醫學部主任吳毅暉表示，傷者到院時，肩部有約1-2厘米的傷口，初步判斷左肺受損，緊急開胸手術確認左側上下肺葉皆有損傷出血，且從左後縱膈腔穿刺進入左心房，約5厘米「尖銳物刺傷」，不像是炸彈傷，致命原因為出血性休克。