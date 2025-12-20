Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜網上現恐嚇帖文 自稱疑犯張文「兄弟」 揚言下目標襲高雄車站

即時中國
更新時間：06:26 2025-12-20 HKT
發佈時間：06:26 2025-12-20 HKT

台北市周五（19日）發生的隨機傷人案，釀成3死多傷，疑犯張文則在警員圍捕下墮樓身亡，震驚全台。正當警方全力調查慘劇動機之際，網上竟傳出令人不安的恐怖宣言。一名自稱與疑犯張文同屬「組織」的網民，公然在社交平台Threads發文，揚言要繼承張文「未完成的任務」，並點名高雄車站將成為下一個襲擊目標，更預告在聖誕節當日製造更大事件。高雄警方已緊急介入調查，全面提升各大交通樞紐的警戒級別。

該篇恐嚇帖文於案發後不久在網上瘋傳。發文者語氣張狂，直言「主角張文是我兄弟，我們是一個組織」，並宣稱張文未完成的任務將由其接手。帖文末段更以「社會病態交給我們來重整」作結，甚至明確指出12月25日將有「更大的事件」發生。這番激進言論迅速引起網民恐慌，紛紛截圖報警。

鐵路警察局高雄分局與高雄市警察局刑事警察大隊對此不敢掉以輕心。警方表示，科偵隊已啟動緊急調查程序，向相關網絡平台投單查詢發文者的IP位址，務求在最短時間內鎖定其身份及藏身地點。

針對襲擊預告，高雄市長陳其邁已下達嚴令，要求警方全面加強全台主要場站的保安。目前，高雄車站、捷運站、輕軌站以及其他交通網絡樞紐均已加派警力加緊巡邏。警方同時啟動聯防機制，強化網絡巡查，以防範「模仿效應」發生。

台北襲擊案中，27歲疑犯張文於北車及中山商圈一帶投擲煙霧彈並隨機砍人，造成3死多傷後墜樓身亡。雖然疑犯已伏誅，但這篇自稱「同袍」的恐嚇文令社會氣氛再度緊繃。警方強調，散布恐嚇公眾言論已觸犯法律，呼籲民眾保持警覺，若發現可疑人物或狀況應立即通報。

