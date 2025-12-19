Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男子張文丟煙霧彈斬死3人 遭警包圍墮樓輕生

即時中國
更新時間：18:33 2025-12-19 HKT
發佈時間：22:45 2025-12-19 HKT

19日傍晚，台北市交通核心樞紐驚悚淪為犯罪現場！一名手法兇殘、裝備專業的歹徒，竟選在下班尖峰時間，於台北車站捷運板南線層及地下街，發動煙霧彈、汽油彈及利刃連環恐怖攻擊，現場民眾陷入一片恐慌，尖叫聲四起。事件造成3死6傷，包括疑犯墜樓死亡。

 

據了解，嫌犯張文1998年出生，現年27歲，目前因妨害兵役桃遭園地檢通緝。台北市長蔣萬安說，台北捷運已恢復正常營運，但警戒及巡邏會持續加強，後續若有近一步資訊將立刻讓大眾了解。

死者名單

捷運台北車站

  • 余姓男子、57歲，背部中刀、深入臟器（台大醫院）

中山站

  • 疑犯張文、27歲，墮樓亡
  • 蕭姓男子、30歲，遭割喉（馬偕醫院）
  • 王姓男子、37歲，心臟外傷（新光醫院）

相關新聞：台北恐襲｜閉路電視曝光 疑犯拖行李箱裝汽油彈 戴面具狂扔煙霧彈

相關新聞： 台北隨機傷人案｜疑犯教召沒報到遭通緝 作案前曾縱火燒車引走警力

傍晚5時24分，歹徒首先在捷運板南線往臺北車站大廳的M8出口外，公然投擲一枚煙霧彈。現場瞬間爆出巨響並釋放大量刺鼻濃煙，民眾誤以為火警發生，驚慌高喊「失火了！」，秩序大亂。

連丟多個煙霧彈

歹徒隨即轉往鄰近的M7出口，並向下進入B1層的連通道，並在連鎖咖啡店前燃燒汽油彈，以及丟擲多顆煙霧彈其中一顆還掉至捷運站出入口前，引發第二波恐慌。緊接着，歹徒深入B2層，再度投擲煙霧彈。

一名57歲余姓男子疑因阻擋歹徒作案，遭疑犯持刀刺中背部，深入臟器，當場倒地，到院前心肺功能停止（OHCA），搶救至晚上近8時宣告不治。另有民眾嗆傷送院。

多名現場民眾直擊，疑犯全程配戴專業級防毒面具，一方面避免吸入自己製造的煙霧，同時完美遮掩其容貌特徵，顯示其犯罪預謀性極高，絕非臨時起意。犯案後，歹徒利用現場極度混亂與視線不清的環境，混入逃竄人潮中從容逃逸。

事件發生在人潮高峰時間，煙霧彈引爆後，大量刺鼻濃煙從M7出口湧出，並迅速蔓延至相鄰的M8出口，甚至竄入捷運板南線月台層。現場民眾描述：「味道非常刺鼻，就算戴着口罩也完全擋不住！」月台瞬間被煙霧籠罩，引發乘客恐慌。台北捷運公司行控中心緊急啟動應變機制，一度實施列車「過站不停」，站內廣播疏導旅客，場面一片混亂。

約20分鐘後，疑犯逃至捷運中山站，在馬路中間施放煙霧彈後，持開山刀隨機攻擊4至5名路人，造成7人受傷，多人命危。疑犯跑入人流密集的誠品南西店躲藏，至晚上6時許在百貨5樓內被警方包圍後一躍而下，當場失去生命跡象。

一名30歲蕭姓男子騎車行經中山站百貨周邊，遭到張文割喉，重傷送醫急救，最終不幸身亡，成為本案傳出第2名死亡的途人。另一名37歲王姓男子也在中山站受傷，因為心臟外傷持續搶救，但22:13搶救無效過世。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台北狂徒襲捷運雙站，丟煙霧彈、隨機斬人。 中時
01:10
台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男子張文丟煙霧彈斬死3人 遭警包圍墮樓輕生
即時中國
4小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
6小時前
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
前TVB美女主播變富貴馬主  帶全家入馬場盡顯頂級氣質顏值  老父曾中風狀態曝光
影視圈
7小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
4小時前
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫多次搭「霸王的」 逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
突發
3小時前
九龍灣MegaBox大翻新！地下設Outlet專區增20+品牌 服飾/運動鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON進駐！
九龍灣MegaBox大翻新！地下設Outlet專區增20+品牌 服飾/運動鞋/家品低至1折 仲有LOG-ON進駐！
時尚購物
11小時前
宏福苑大火︱政府引例解散現任法團管委會 華懋旗下公司為委任管理人 不收取任何行政費
宏福苑大火︱政府引例解散現任法團管委會 華懋旗下公司為委任管理人 不收取任何行政費
社會
5小時前
42歲前港姐變精明人妻一家六口外遊只花2萬！激罕三點式騷Fit爆身材 回流加國轉行做地產
42歲前港姐變精明人妻一家六口外遊只花2萬！激罕三點式騷Fit爆身材 回流加國轉行做地產
影視圈
5小時前
73歲名醫無三高堅持診症 最愛吃2種菜通血管 公開3大長壽習慣
73歲名醫無三高堅持診症 公開3大養生習慣 最愛吃2種菜通血管
保健養生
11小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
2025-12-18 21:50 HKT