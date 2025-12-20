台北隨機傷人案｜法醫分析：張文刀刀致命「手法專業」 墮樓非畏罪

27歲的張文在昨（19日）針對北捷台北車站與中山商圈展開大規模恐攻，連同本人在內，一共造成4死11傷。張文躲進誠品西南店後遭警方圍捕，墜樓身亡。對此法醫高大成分析，張文不僅刀刀瞄準人體要害，手法專業，且從前後行為模式來看，明顯是想要逃亡，墮樓極為可能只是意外。

高大成指出，張文攻擊手法並非一般的胡亂揮砍，第一名死者遭精準穿刺身亡，之後他轉往中山商圈手持長刀隨機攻擊，鎖定的都是人體的頸部與胸腔等要害部位，可在短時間內造成大失血，失去反抗能力，具備一定軍事訓練基礎，刻意選在繁忙時段作案，致人於死的意圖明顯，且執行力極強，絕非受精神疾病或宗教誘因影響。

至於張文墮樓到底是畏罪還是意外？高大成表示，一般意圖跳樓逃亡，會以腳部著地減輕衝擊，若是輕生則為頭部或正面重摔。綜合其事前準備，並搭配煙霧彈製造混亂，都顯示張文是預謀犯案，且已制定好鎮密的逃跑計畫，可能是面臨到預料外的警力包圍，才會發生失誤。

高大成說，張文有極高可能性是模仿2014年鄭捷犯下的北捷隨機殺人案，但有進行「修正」，改良了其犯案手法。他說，張文選擇在北車通道與中山站外犯案，與鄭捷在封閉車廂內作案自斷後路的模式不同，就是為了可以在行兇後逃跑。高大成直言，目前最重要的是找到張文行兇的動機，這種孤狼式犯罪是未來公共安全的重要課題。

今日台警也證實，張文多次搜尋鄭捷當年新聞，對鄭捷有近於崇拜的傾向，且兩人遭父母嚴格管教、人際關係孤僻，遭軍方或軍校汰除的背景與遭遇都極度相似，研判是模仿犯可能性極高。

