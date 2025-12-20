Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜張文疑模仿鄭捷犯罪計劃書曝光 警揭「狂搜北捷殺人案新聞」

兩岸熱話
更新時間：15:48 2025-12-20 HKT
發佈時間：15:48 2025-12-20 HKT

台北車站與中山商圈昨晚發生重大隨機殺人事件，27歲張文持刀隨機斬人，造成4人死亡、11人受傷。當地警方破譯兇手張文的雲端資料，發現他想模仿2014年台北捷運襲擊案兇手鄭捷在車廂內持刀隨機攻擊乘客的模式。

台灣《自由時報》報道，台警指，張文儲存在雲端上的作案計劃書顯示，張文想模仿鄭捷在台北捷運板南線車廂內持刀隨機攻擊乘客的模式，所以選定在北捷板南線的M7出入口，啟動屬於他自己的隨機殺人模式，初步認為他是模仿犯。

此外，警方發現，張文曾有大量瀏覽和紀錄有關北捷鄭捷的隨機殺人案件資訊。

鄭捷2014年持水果刀與瑞士刀在台北捷運板南線列車上隨機襲擊乘客，造成4人死亡，24人受傷。台灣最高法院判處鄭捷四項死刑，他在2016年被執行槍決。

報道稱，張文10月份開始製作計劃書，當中包括詳盡地圖與犯案時間表，明確標註「先丟煙霧彈、縱火、如何砍人」的流程，並上網購買煙霧彈和刀具犯案。

報道稱，張文疑似有修改鄭捷的隨機殺人模式，並未完全模仿。張文認為，鄭捷在捷運的封閉式車廂內作案，根本無法逃逸，等於是自尋死路，所以張文選擇在台北車站外、中山捷運站外作案，不僅方便趁亂逃逸，也代表他還是有求生的意念，且手法非常縝密。

此外，網傳張文在北捷、中山時的造型不同，被質疑並非同一人，但警方從雲端資料判斷，登錄的帳號、存取權都是張文本人，內容經過數次修改，初步排除有共犯可能性。目前警方定調此案為「計劃型單獨隨機殺人案」。
 

