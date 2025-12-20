台北隨機傷人案｜疑犯恐攻選址手法 照抄台戰爭漫畫

台北車站與捷運中山站一帶，周五傍晚發生孤狼式恐襲事件，27歲通緝犯張文在當地最繁忙商圈不斷投擲煙霧彈引發恐慌，再持長刀隨機斬殺路人，事件包括跳樓死亡的疑犯在內，共造成4死9傷。有台媒報道，張文的施襲地點及手法，幾乎與一本描述解放軍攻台的漫畫一模一樣。



據中時新聞報道，張文犯案後，台灣作家梁紹先於FB專頁「LSS毛球」發帖，指事件中的犯案地點及手法，幾乎與其自創漫畫《燃燒的西太平洋》的內容一模一樣。

他貼上上述漫畫的內容與張文隨機攻擊民眾的位置作對比，發現投擲煙霧彈的地點，只有「一個是在地面上爆炸，另一個是在地下」的分別。他表示，「漫畫爆炸的畫面是在台北車站從M7出口望向M8出口的地面上，漫畫中大爆炸的那個位置介於M3出口至M8出口軸線上，較接近M8的位置；而煙霧彈投擲的地點是介於M3出口至M8出口軸的線上，較接近M8的位置」。

梁紹先進一步表示，常經過北車的人都知道，M7至M3出口的B1區域人少，「適合做恐攻的準備」，只要準備完成，短時間立刻就能到人潮密集的地方發動，而北車人潮最多的地方正是捷運淡水線與板南線交會的位置，「漫畫就是以此為考量進行繪製的，因此漫畫是選在那地點引爆，莫非那地方冥冥之中是真的適合先隱蔽準備，然後發動恐攻的地方？」



消息立刻引起討論，許多網友看了直呼「看來他也是有做功課的！不是盲目鬧事」、「這巧合讓人發毛啊」、「台版辛普森」、「希望真的只是巧合」、「好可怕」。

有粉絲則擔憂地說「如果查到他有買老師的書來看到話不就…」、「老師你這樣真的沒問題嗎」。對此，梁紹先也回應「我正擔心這點」。

漫畫《燃燒的西太平洋》講述台海爆發戰爭，解放軍登陸，與台軍發生登陸戰及巷戰的情景。