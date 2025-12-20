Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜一文掌握疑犯張文行兇全時序 一度折返住處補「彈藥」休息近一小時

更新時間：06:53 2025-12-20 HKT
台北市周五（19日）傍晚經歷了驚心動魄的「恐怖三小時」。27歲通緝犯張文由縱火到持刀隨機砍人，最後在百貨公司墜樓身亡，事件釀成包括疑犯在內共4死9傷。本報整理整宗血案的關鍵時序，還原這名曾在空軍服役、後因逃兵被通緝的男子的行兇軌跡。

自製武器 多處縱火拉開序幕 案發當日下午3時52分起，張文先在中山區林森北路及長安東路兩處地方縱火，焚毀汽車及機車。下午4時57分，他返回位於中正區公園路的租屋處，在陽台點燃雜物並傾倒不明液體，現場火光熊熊。警方事後在其租處及落腳旅館發現大量汽油彈原材料及自製煙霧彈。

台北車站血案：M7出口成首個殺戮戰場

下午5時25分，張文身穿黑色雨衣，提著裝有煙霧彈與汽油彈的行李箱抵達捷運台北車站M7出口地下連通道。他先投擲汽油彈，隨後引爆多枚煙霧彈，現場瞬間濃煙密佈。57歲余姓男子試圖上前制止，遭張文持長刀刺穿左胸，傷口深達5厘米並貫穿心房，余男送院後傷重不治。張文行兇後，一度折返南京西路的商旅補充物料及休息近一小時。

中山商圈恐襲：闖百貨公司隨機斬人

晚上6時39分，張文再現身捷運中山站出口，在馬路投擲煙霧彈後持刀迫近路人及騎士，一名37歲男騎士首當其衝遭砍殺。晚上6時50分，張文持刀闖入正值人潮高峰的誠品南西店。他在店內由一樓殺到六樓，造成一名37歲蕭姓顧客頸部受創死亡，另一名37歲王姓顧客則被刺中心臟送醫不治。在警方重兵圍捕下，張文最後由百貨公司6樓墜下，送醫搶救，約晚上7時，張文被宣告搶救無效死亡。

台北市長蔣萬安隨後公布，張文曾任職保全，並曾是空軍志願役軍人，後因酒駕遭軍方汰除。因涉及妨害兵役遭通緝的他，與家人失聯逾兩年。其父表示兒子離家已久，完全不知其近況。

當局高度戒備 嚴防模仿效應 行政院長卓榮泰及台灣領導人賴清德晚間均發聲，要求全台車站、機場及交通樞紐提升警戒級別，加派警力巡邏，以安民心。警方目前正對張文遺下的筆記本及手機進行鑑識，務求釐清其確實犯案動機及是否有共犯。

【案發時序表】 15:52 - 16:57：中山區及租屋處發生多宗縱火案。 17:25：北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈，刺殺余姓男子。 17:39 - 18:39：躲入旅館休息補充武器。 18:39：南京西路丟煙霧彈，砍傷騎士。 18:50：闖入誠品南西店無差別砍人，隨後墜樓身亡。 19:00：警方確認疑犯為27歲通緝犯張文。

