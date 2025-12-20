Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」

兩岸熱話
更新時間：21:41 2025-12-20 HKT
發佈時間：21:41 2025-12-20 HKT

台灣27歲男子張文19日在北捷台北車站及中山商圈丟擲汽油彈、煙霧彈，並持長刀進行隨機攻擊，犯案後從百貨公司高處墮樓身亡，事件共造成3名民眾死亡，其中一名在中山站外停等紅燈的37歲蕭姓男鐵騎士，無辜遭張嫌割喉，經送醫仍不治。今（20）日凌晨，蕭男的家屬情緒潰堤，在警局外悲痛怒吼「張文殺了我弟弟！」畫面令人不捨。

相關新聞：台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男子張文丟煙霧彈斬死3人 警料策劃逾半年

相關新聞：台北隨機傷人案｜張文北捷犯案後「裝路人」疏散 網民意外拍下曝光畫面｜有片

警方調查，張文在台北車站犯案後，於19日晚5時39分許躲進南京西路一間旅館休息，順便補充彈藥。晚間6時37分許，張文再度現身捷運中山站出口前南京西路，並在馬路上丟擲煙霧彈，隨後朝百貨公司逃竄，沿路持長刀朝路人與鐵騎士逼近亂砍。

當時，37歲蕭姓男騎士僅是在路口停等紅燈，未料遭張文鎖定，慘遭割喉，鮮血瞬間染紅白色上衣，隨後連人帶車倒地。救護人員緊急將其送往馬偕醫院搶救仍回天乏術。

相關新聞：台北隨機傷人案｜1受害人為HIV感染者 誠品店傷者陷愛滋危機

社媒平台Threads流出多段影片，其中一段畫面顯示，張文站在斑馬線中央，不斷朝四周拋擲煙霧彈，民眾驚慌四散奔逃。隨後，他拿起長刀衝向正在等紅燈的整排鐵騎士，靠近其中一人後突然刺擊，騎士中刀後摀著身體駛離現場，據多名目擊者指出，受傷騎士外套被大量血跡染紅，畫面怵目驚心。

據聯合新聞網，蕭男是物業保安員，當時騎車正要去上班，僅因在斑馬線上停等時，跟張文「對到眼」，慘遭割喉致命。

蕭男家屬接獲噩耗後相當崩潰，在派出所製作筆錄走出時，面對媒體鏡頭淚流滿面，並憤怒大吼「張文殺了我弟弟！」場景令人鼻酸。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪長眠浩園 未婚妻Kiki：下一世我哋個婚禮就交比你搞啦
01:21
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪長眠浩園 未婚妻Kiki：下一世我哋個婚禮就交比你搞啦
突發
5小時前
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
周潤發重情義宴請近百TVB舊同事聚餐 坐地大合照超貼地毫不扭擰 金像男配角遺孀罕現身
影視圈
6小時前
台北隨機傷人案｜1受害人為HIV感染者 誠品店傷者陷愛滋危機
01:19
台北隨機傷人案｜1受害人為HIV感染者 誠品店傷者陷愛滋危機
兩岸熱話
6小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
2025-12-19 18:45 HKT
深圳出發搭高鐵6大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
深圳出發搭高鐵必去5大賞雪秘景！車程最快1.5小時 必看純白山雪海/霧凇美景（附交通）
旅遊
13小時前
台北隨機傷人案｜張文墮樓非輕生？ 誠品員工爆料指「原本那處有紙箱」
台北隨機傷人案｜張文墮樓非輕生？ 誠品員工爆料指「原本那處有紙箱」
兩岸熱話
3小時前
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
90年代「最大膽艷星」搣甩肥師奶污名  零濾鏡皮膚光滑靚爆鏡  跟一線小生曾陷婚姻危機
影視圈
11小時前
鄭嘉穎「舊愛」留醫多天插喉照流出  輕視感冒變大病慘受折磨  富貴老公貼心照顧令人心酸
鄭嘉穎「舊愛」留醫多天插喉照流出  輕視感冒變大病慘受折磨  富貴老公貼心照顧令人心酸
影視圈
7小時前
深圳大鵬新區第1條地鐵12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田/大鵬 必去3大海岸景點
深圳大鵬新區地鐵綫12.28開通！貫通2/8號綫直達溪涌 串連南山/福田/羅湖/鹽田 必去3大海岸景點
旅遊
12小時前
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
政情
10小時前