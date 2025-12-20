台北隨機傷人案｜騎士停紅燈「讓路」遭張文割喉亡 僅因「眼神接觸」

台灣27歲男子張文19日在北捷台北車站及中山商圈丟擲汽油彈、煙霧彈，並持長刀進行隨機攻擊，犯案後從百貨公司高處墮樓身亡，事件共造成3名民眾死亡，其中一名在中山站外停等紅燈的37歲蕭姓男鐵騎士，無辜遭張嫌割喉，經送醫仍不治。今（20）日凌晨，蕭男的家屬情緒潰堤，在警局外悲痛怒吼「張文殺了我弟弟！」畫面令人不捨。

警方調查，張文在台北車站犯案後，於19日晚5時39分許躲進南京西路一間旅館休息，順便補充彈藥。晚間6時37分許，張文再度現身捷運中山站出口前南京西路，並在馬路上丟擲煙霧彈，隨後朝百貨公司逃竄，沿路持長刀朝路人與鐵騎士逼近亂砍。

當時，37歲蕭姓男騎士僅是在路口停等紅燈，未料遭張文鎖定，慘遭割喉，鮮血瞬間染紅白色上衣，隨後連人帶車倒地。救護人員緊急將其送往馬偕醫院搶救仍回天乏術。

社媒平台Threads流出多段影片，其中一段畫面顯示，張文站在斑馬線中央，不斷朝四周拋擲煙霧彈，民眾驚慌四散奔逃。隨後，他拿起長刀衝向正在等紅燈的整排鐵騎士，靠近其中一人後突然刺擊，騎士中刀後摀著身體駛離現場，據多名目擊者指出，受傷騎士外套被大量血跡染紅，畫面怵目驚心。

據聯合新聞網，蕭男是物業保安員，當時騎車正要去上班，僅因在斑馬線上停等時，跟張文「對到眼」，慘遭割喉致命。

蕭男家屬接獲噩耗後相當崩潰，在派出所製作筆錄走出時，面對媒體鏡頭淚流滿面，並憤怒大吼「張文殺了我弟弟！」場景令人鼻酸。