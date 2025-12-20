Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜1受害人為HIV感染者 誠品店傷者陷愛滋危機

兩岸熱話
更新時間：16:13 2025-12-20 HKT
發佈時間：15:14 2025-12-20 HKT

台北19日晚發生隨機斬殺襲擊，導致疑犯在內4死11傷。傷者當中有1人證實是HIV（愛滋病毒）感染者，令後續傷者或有感染愛滋病風險。當地衛生部門指，已啟動專案，為可能受影響民眾提供預防性治療。

預防投藥降風險至近零

據台媒報道，該名HIV感染者在中山商圈被斬傷，疑兇之後在，誠品南西店前繼續砍傷機車騎士、逛街民眾等人，並一路向商場樓上移動砍傷民眾。

相關新聞：台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男子張文丟煙霧彈斬死3人 遭警包圍墮樓輕生

台灣衛福部部長石崇良表示，隨機斬人案中，發現1名傷者為HIV感染者，令疑兇之後斬傷的民眾，或受現場噴灑血液污染的人，可能有交叉感染風險。

疾管署署長羅一鈞說明，該名感染者長期服用藥物，病毒量已處於「測不到」的範圍，傳染風險相當低。羅一鈞引用國際數據指出，透過血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一，若能在暴露後及時進行「預防性投藥（PEP）」，可進一步將風險降至趨近於零。  

疾管署目前已與台北市衛生局合作，設立1992專線，協助在案發時於誠品南西店遭砍傷，或傷口、黏膜（如眼睛）曾接觸血液且尚未就醫者，將有專人轉介感染科評估，有需要者會獲公費提供藥物。

據台灣衛福部衛教資訊指出，幫助受傷流血的人，只要他沒有感染愛滋病毒，並無受感染的機會，如果受傷者感染了愛滋病毒，只要助人者皮膚沒有傷口，則完全無感染愛滋病毒的風險，若有傷口，經由破損的皮膚或黏膜接觸而感染愛滋病毒的機會是低於0.1%。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
01:38
宏福苑五級火｜1具遺骸發現夫婦DNA 增至161死 DNA續進行 不排除死者人數增加
突發
5小時前
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
至八會成員首談三度流產 啞忍前夫出軌10年 損失千萬醒覺：錢都可以唔見，男人都唔使要
影視圈
7小時前
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
宏福苑五級火｜ 路祭衣着惹熱議 大埔民政專員致歉 將繼續做好善後工作
政情
4小時前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
21小時前
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
02:34
台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家
即時中國
7小時前
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
父親打算遺產只留給大仔 律師提醒立「偏心遺囑」 需建立兩層機制
投資理財
10小時前
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
22小時前
排隊7年派無敵公屋王 入住4人海景單位羡煞旁人 網民一窩心原因提醒少買傢俬
排隊7年派無敵公屋王 入住4人海景單位羡煞旁人 網民一窩心原因提醒少買傢俬｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
快餐店斬料加餸！足一斤醬香雞$49 $10起加配糖水/葡撻/雞腎+雞翼
飲食
22小時前
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
70後金融男為退休 400萬買SIERRA SEA 上班需1小時 惟環境靚單位質素高 「背山面海風水好」
新盤速遞
10小時前