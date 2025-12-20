台北隨機傷人案｜1受害人為HIV感染者 誠品店傷者陷愛滋危機

台北19日晚發生隨機斬殺襲擊，導致疑犯在內4死11傷。傷者當中有1人證實是HIV（愛滋病毒）感染者，令後續傷者或有感染愛滋病風險。當地衛生部門指，已啟動專案，為可能受影響民眾提供預防性治療。

預防投藥降風險至近零

據台媒報道，該名HIV感染者在中山商圈被斬傷，疑兇之後在，誠品南西店前繼續砍傷機車騎士、逛街民眾等人，並一路向商場樓上移動砍傷民眾。

台灣衛福部部長石崇良表示，隨機斬人案中，發現1名傷者為HIV感染者，令疑兇之後斬傷的民眾，或受現場噴灑血液污染的人，可能有交叉感染風險。

疾管署署長羅一鈞說明，該名感染者長期服用藥物，病毒量已處於「測不到」的範圍，傳染風險相當低。羅一鈞引用國際數據指出，透過血液暴露感染HIV的機率低於萬分之一，若能在暴露後及時進行「預防性投藥（PEP）」，可進一步將風險降至趨近於零。

疾管署目前已與台北市衛生局合作，設立1992專線，協助在案發時於誠品南西店遭砍傷，或傷口、黏膜（如眼睛）曾接觸血液且尚未就醫者，將有專人轉介感染科評估，有需要者會獲公費提供藥物。

據台灣衛福部衛教資訊指出，幫助受傷流血的人，只要他沒有感染愛滋病毒，並無受感染的機會，如果受傷者感染了愛滋病毒，只要助人者皮膚沒有傷口，則完全無感染愛滋病毒的風險，若有傷口，經由破損的皮膚或黏膜接觸而感染愛滋病毒的機會是低於0.1%。