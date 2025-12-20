Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜張文北捷犯案後「裝路人」疏散 網民意外拍下曝光畫面｜有片

兩岸熱話
更新時間：19:18 2025-12-20 HKT
發佈時間：19:16 2025-12-20 HKT

台北車站與中山商圈昨晚發生重大隨機殺人事件，27歲張文19日在北捷台北車站及中山商圈丟擲汽油彈、煙霧彈，並持長刀進行隨機攻擊，犯案後從百貨公司高處墮樓身亡，釀成民眾3死11傷。張文犯案後竟刻意脫下面罩、換穿卡其色外套，迅速變裝混入倉皇逃竄的人潮中的畫面曝光，其狡猾行徑，引發外界譁然與憤怒。

目擊者意外拍下張文

據事發第一現場畫面，張文在人潮眾多的台北車站內丟擲汽油彈及煙霧彈，瞬間引發火光與大量濃煙，刺鼻氣味瀰漫整個空間，由於正值尖峰時段，站內聚集大量通勤族與旅客，大批民眾驚慌失措、四處奔逃。

相關新聞：台北隨機傷人案｜27歲逃兵役男子張文丟煙霧彈斬死3人 警料策劃逾半年

相關新聞：台北隨機傷人案｜張文墮樓非輕生？ 誠品員工爆料指「原本那處有紙箱」

有民眾今（20）日在社媒Threads貼出一段影片，時間為傍晚5時47分許。影片中，不少民眾往出口奔逃，疑犯張文竟也出現在其中，但打扮已與數分鐘前扔擲彈藥時不同，只見他將面罩拿掉，並穿上卡其色外套、以包包摀住口鼻，「裝成路人」隨眾疏散，行徑相當狡猾，連後方巡視的保全人員也沒發現異狀。

發文者驚恐表示，從鞋襪、眼鏡、帽子、褲子及外套，驚覺這就是張文本人，她說自己當下只是隨手錄下濃煙，「回家看到新聞，再看看自己拍的片，才發現當中有張文的縱影「不是吧……拜託跟我說不是，真的會嚇哭！近在咫尺」，而畫面中清楚可見，張文甚至看了鏡頭一眼。

相關新聞：台北隨機傷人案｜傷者囑託跟爸媽說愛他們 目擊者謝櫃檯姐姐引導避難

影片曝光再度引起群眾怒火，網友紛紛留言痛罵「好可怕！他是裝成路人被台灣人保護著，然後去傷害其他台灣人」、「瘋了」、「還真是他…結果回去看他進旅館的影片，他就是穿這件外套」、「證明他換裝就是為了混淆視聽」、「光是事前準備跟精心部署就證明是恐攻」、「X的！超會演的，跟專家說的一樣，表演型人格」。

相關新聞：台北隨機傷人案｜張文疑模仿鄭捷犯罪計劃書曝光 警揭「狂搜北捷殺人案新聞」

回顧案情，張文昨日傍晚5時23分許在北捷M7地下連通道、星巴克咖啡旁，引燃並丟擲汽油彈、煙霧彈，一名余姓男子見狀上前阻止，卻遭長刀刺死。晚間6時37分許，張文回旅館補充彈藥後，再度現身南京西路，從隨身包取出2顆煙霧彈丟向路面後，便朝誠品南西店逃竄，沿路持長刀朝路人與騎士逼近亂砍，造成兩名騎士死亡。在警方圍捕下，張文逃至6樓頂樓，最終翻越欄杆墮樓身亡。

