台北隨機傷人案｜傷者囑託跟爸媽說愛他們 目擊者謝櫃檯姐姐引導避難

台北車站、中山商圈昨（19日）發生隨機傷人案，27歲疑犯張文丟擲煙霧彈，並持刀砍殺民眾，共造成疑嫌在內4人死亡。不少當下目擊到現場的民眾紛紛在網上寫下驚悚過程，有目擊者回憶，傷者在送院前甚至說：「記得跟我爸媽說我很愛他們！」，亦有當時人在誠品生活南西店的民眾，事後分享有服飾店的女店員帶著民眾一起衝進更衣室。

目擊者親睹慘況

有目擊者在Threads發文表示，事件發生當下，自己正好在中山站附近工作，下班順道前往誠品生活逛街。當時在三、四樓某商店時，突然兩名女子衝入店內大喊「有人拿刀」，店內民眾驚慌四散，還目睹一名全身黑衣男子持刀沿路攻擊單獨路人，其中一人倒地受傷。目擊者趕緊脫下外套幫他止血，不停打急救電話，並與他交談祈禱他能撐過去。」

目擊者回憶，傷者在送醫前甚至說：「記得跟我爸媽說我很愛他們！」目擊者則安慰道：「你不會死！撐下去！」最終救護人員到場後，傷者被送院搶救。目擊者流淚坦言：「真希望當下可以阻止那個人就好了。」

店員冷靜導引民眾避難

此外，據中時新聞網，事發當下，百貨內一度傳出尖叫聲與奔跑聲，部分民眾因來不及撤離，只能就近躲進櫃位倉庫、餐廳後場或更衣室避難，場面相當混亂。

多名目擊者事後回憶，疑兇自一樓一路往上移動，從一樓至四樓皆有民眾倉皇逃生，有人腿軟跌倒，也有人當場落淚，直言當下「以為自己可能會死」、「人生中第一次離死亡那麼近」，所幸在第一時間，誠品南西館內的樓管、櫃檯人員與餐飲店員迅速反應，大聲提醒顧客撤離方向，並引導民眾往安全區域集中避難，同時安撫情緒，避免推擠與二次傷害。

事件過後，誠品生活於今（20）日透過官方Facebook（臉書）發文表示，感謝誠品生活南西全館夥伴與同仁，在突發事件發生時全力配合導引疏散與緊急避難，並主動安撫顧客、協助民眾。誠品也宣布，誠品生活南西於今日暫停營業一天，讓全店夥伴好好休息，整理心情後再重新出發。

貼文曝光後，引發大量網友湧入留言，分享自身經歷並向第一線人員致謝，有民眾特別點名感謝五樓書店店員在混亂中冷靜引導避難，也有人表示，二樓餐廳店員第一時間開門收留她與孩子，六樓餐廳事後仍主動致電關心狀況。另有網友回憶，服飾與飾品櫃位的店員即時分享疑兇動線資訊，協助民眾判斷是否移動，並不斷安撫情緒。

不少留言指出，當下看到的「英雄」並非高調行為，而是那些默默站在前方、守住門口、帶領大家進入倉庫或更衣室的工作人員。

有網友寫道，臨危不亂還能顧及顧客安全的反應，讓人由衷感謝。也有人表示，隨著Threads與社群平台上越來越多目擊分享，才發現從書店、餐廳、櫃位到保安，幾乎整棟館內都在第一時間協助民眾避難，展現高度默契。