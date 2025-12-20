Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

台北隨機傷人案｜揭疑犯張文神秘面紗 鄰居：小時候很乖巧 父母指已兩年沒回家

台北市前日（19日）發生的隨機襲擊案造成4死多傷慘劇，27歲疑犯張文在與警對峙期間墜樓身亡。隨着調查展開，這名震驚全台的瘋狂襲擊者的神秘面紗被逐漸揭開。據悉，張文曾是空軍志願役軍人，卻因酒駕被汰除後性格大變，不但與家人斷絕往來長達兩年，更因逃避教召淪為通緝犯，最終走上不歸路。

曾方在張文老家帶走手機、電腦等三樣關鍵證物

警方調查發現，張文的背景充滿轉折。他出身桃園楊梅一個平凡家庭，父母居住在當地社區已逾30年。據台媒報道，鄰居對其印象仍停留在孩提時代，稱他「小時候很乖巧」，但長大後卻行蹤神秘，已有多年未曾返家，街坊對其近況一無所知。

本有穩定軍職  因酒駕遭撤職人生急轉直下

報道又指，張文早年投身空軍擔任志願役，原有一份穩定的軍職，惟後因酒駕違法遭軍方撤職汰除。回歸社會後，他疑因無法適應轉變，曾任保安員，居無定所，戶籍遷移後更無法接獲教召令，因而涉嫌觸犯妨害兵役罪而遭地檢署通緝，結果人生陷入更深泥沼。

相關新聞：台北隨機傷人案｜疑犯張文現場遺筆記簿成破案關鍵 縱火燒自宅畫面曝光

張文的父母及在高雄的哥哥，在慘劇發生後被緊急傳召協助調查。張家父母向警方坦言，兒子已離家兩年多，期間完全沒有與家人聯繫，家屬甚至不知道他在台北的生活細節。

昨日凌晨，警方持搜索票進入張文老家搜查，由於張文離家多時，屋內幾乎沒有留下他的生活痕跡，警方最終僅帶走他曾使用的手機、電腦等三樣證物。

相關新聞：台北隨機傷人案｜麥當勞女店員急落鐵閘救10人命獲大讚 星巴克捲門成「救命牆」

案發前的動向顯示張文早有預謀。他於本月17日入住台北一間商旅，懷疑在房間內自製汽油彈。19日下午，他先在台北市區多處縱火，再潛回租屋處引火，最後趁現場混亂之際，帶備煙霧彈及長刀前往台北車站及中山商圈隨機傷人，最終造成3死多傷，震驚全個台灣。

