特朗普訪華︱2個多小時雙邊會談結束 特朗普即赴天壇參觀︱不斷更新

美國總統特朗普將於周三（13日）晚抵達北京，相隔9年再次訪問中國。周四（14日）早上，特朗普與國家主席習近平舉行雙邊會談，同日晚上出席國宴。彭博社有記者引述白宮的行程表，特朗普將在周五再與習近平茶敘。

5月14日

13：15

雙邊會議結束後，美國總統特朗普乘車抵達天壇。習近平在祈年殿迎接特朗普到訪。二人在祈年殿廣場合影，並共同參觀祈年殿。

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12：45

央視新聞報道，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行會談已結束，整個會談歷時約2小時15分鐘。



12：10

習近平強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。「台獨」與台海和平水火不容。維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。

11：55

中美元首會談進行過程期間，多名隨團訪華的美企巨頭，包括特斯拉首席執行官馬斯克、蘋果首席執行官庫克、英偉達首席執行官黃仁勛、波音首席執行官奧特伯格等十多人，在工作人員引導下進入會談現場。

十多名隨特朗普訪華的美企巨頭，在工作人員引導下進入雙道會談現場。央視截圖

習近平：平等協商是唯一正確選擇

11：48

雙邊會談上，習近平指出，事實一再證明，貿易戰沒有贏家，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。昨天，雙方經貿團隊達成總體平衡積極的成果，對兩國老百姓、對世界都是好消息。雙方應一道維護好當前來之不易的良好勢頭。 ​​​​



10：20

習近平與特朗普在人民大會堂舉行雙邊會談。

習近平在會上示，中美要走出修昔底德陷阱，這次是中美共同書寫的時代答卷。習近平又指，祝賀美國今年建國國慶250周年，中美關係上，合則兩利，鬥則俱傷。他提出，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

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特朗普講話時表示，已經認習近平很久時間，個人關係很久。他讚賞習近平時是偉大的領導人，中美兩國有問題，大家會互相打電話，找解決方法。

特朗普強調，今次帶來的企業家也是偉大的，全部都是企業第一把手。他亦提出，對中國和習近平的尊重，期待今天雙方的討論，同時中美關係應該是最好的。

中美雙方進行雙邊會談。央視截圖



09：55

今天上午，國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎美國總統特朗普訪華。車隊抵達東門外廣場後，特朗普隨即下車與習近平握手。



之後，特朗普先與包括外交部長王毅等中方官員握手，之後習近平再與美方訪問團代表握手。現場儀仗隊奏出兩國國歌後，習近平與特朗普一同檢閱儀仗隊。步入人民大會堂前進行會談，習近平與特朗普企在梯階中段，面向廣場。期間，習近平更向特朗普作出介紹。

09：05



中美元首今日（14日）在北京會晤，央視電影頻道，將在今日下午播出中美首部合拍動畫片《功夫熊貓3》。央視官網節目表，由今日下午2時42分開始，連續播出逾三小時的《功夫熊貓》系列電影，先後播出《功夫熊貓》及《功夫熊貓3》。

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06：30

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，美方將嘗試說服中國在伊朗問題上扮演更「積極角色」，協助緩和波斯灣局勢，並希望北京本周稍後能在聯合國就相關問題採取行動。

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5月13日

22：10

特朗普團隊抵達下榻酒店

特朗普的車隊已抵達位於北京東三環的四季酒店下榻，現場圍觀民眾數百人，車隊極為壯盛，通行時長約六分鐘。酒店外圍的保安明顯加強，有警車和警員駐守。

特朗普抵京 國家副主席韓正接機

20：10

美國總統特朗普（Donald Trump）搭乘空軍一號抵達北京首都國際機場。中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、中國外交部副部長馬朝旭，以及美國駐中國大使龐德偉等人迎接。

特朗普與國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒等官員短暫交談後，有小朋友向特朗普送上花束。中方的歡迎隊伍揮動中美兩國國旗，並高叫「熱烈歡迎」。特朗普其後登上專車，前往入住的酒店。

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19：45

特朗普專機抵達北京

5月13日晚，美國總統特朗普乘專機抵達北京。

應國家主席習近平邀請，美國總統特朗普於5月13日至15日對中國進行國事訪問。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。習近平主席將同特朗普總統就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。

16：25

特朗普乘坐空軍一號到中國訪問，期間他在社交媒體發文寫道：「很榮幸與眾多傑出人士一同前往偉大的中國，希望助力中國高水平發展。」



16：10

北京今日全面提升全城保安規格，為特朗普（Donald Trump）訪華行程做好最後籌備。《星島》記者探訪盛傳特朗普下榻的北京四季酒店，現場出入口已封閉圍擋、禁止外人進入，路邊停放多輛公安及特警車輛，酒店門前與馬路對面均聚集警察值守。

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16：00

中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會表示，中方歡迎特朗普總統對中國進行國事訪問，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。訪問期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方願同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。

14：11

白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙（Steven Cheung）今早在社交平台X發帖，相片顯示魯比奧在空軍一號，當時他穿上委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美國抓捕時的同款NIKE運動套裝。相片即時引起關注。

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12：05

外界關注，今次兩國元首會晤對中美關係未來的發展。《人民日報》今日發表「中美關係回不到過去，但有一個更好的未來」的文章。

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11：30

北京中軸線遺產保護中心官方微信公眾號13日公布，為配合重要活動，正陽門箭樓將於14日全天閉館。已預約觀眾可獲退票。

正陽門位於天安門廣場南端，由縱置的城樓與箭樓兩座高大建築構成，建於明英宗正統四年（1439年），能俯瞰天安門廣場全景，是拍照打卡的最佳角度之一。



10：05

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（12日）啟程前往中國前表示，和習近平將有很好的會面，雙方都期待，還稱「許多好事即將發生」。

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10：00

早前有指，輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳未獲邀，但路透社最新消息指，黃仁勳在阿拉斯加登上空軍一號，隨團訪華。

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彭博社記者爆特朗普訪華行程

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彭博社記者Annmarie Hordern於12日在社群平台發文，分享來自白宮的特朗普訪華行程表：

13日（周三） 特朗普抵達北京

14日（周四）

上午10:00 特朗普與習近平主席會面

上午10:15 特朗普與習近平主席舉行雙邊會晤

下午6:00 特朗普出席國宴



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15日（周五）

上午11:30 特朗普與習近平合影

上午11:40 特朗普與習近平共進「雙邊茶會」

中午12:15 雙邊午餐

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