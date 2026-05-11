習特會︱特朗普2.0中美關係大起大落 元首外交穩住局面︱一文睇清

美國總統特朗普即將展開其第二個總統任內的首次訪華，將與國家主席習近平舉行會晤。過去一年來，特朗普2.0政府同北京的關係，經歷大起大落，「元首外交」成為穩定中美關係最關鍵的因素。讓我們來回顧一下這段時期的兩國關係走勢。

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一、2025年上半年：特朗普重返白宮後，依舊奉行「美國優先」，打壓中國的大方向未變，而且做法更單邊、更隨性。

2月1日，經貿上摩擦直接升級，美方以芬太尼治理為借口，下令給所有中國進口商品加徵10%新關稅，之後還不斷加碼，連同所謂「對等關稅」，美國對中國部分商品的關稅稅率，一度漲到145%，兩大經濟體的貿易戰再度打響。

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特朗普重返白宮後，曾不斷針對中國增加關稅。法新社

特朗普不斷「加碼」關稅

除了關稅外，科技上持續對華「卡脖子」。美國繼續把中國企業列入制裁清單，死死守住半導體、人工智能、量子計算這些高端技術的出口門檻，全方位拖住中國高端科技產業的發展腳步。

面對美國的單邊施壓，中國沒有被動妥協，直接對等反制：同步加徵關稅報復、暫停部分美國農產品進入中國市場，還啟用了相關阻斷法規，堅決守住自身利益底線。

二、2025年下半年：中美元首通話，經貿對峙情況出現明顯緩和

6月5日，國家主席習近平應約同特朗普通了一個半小時電話，標誌著兩國關係從之前的「關稅戰」高壓期轉入「打打談談」的下一階段。雙方同意繼續落實日內瓦談判共識並準備新一輪會談。習近平強調，需校正中美關係航向，把好舵、定好向，排除干擾。

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中美西班牙會談成轉折點

9月是中美關係重要轉折點，中美在西班牙馬德里舉行了高層經貿會談，敲定了多項共識：明確了TikTok的合規運營規則、放寬雙方投資限制、建立常態化經貿溝通渠道。

副總理何立峰去年9月與美方代表於西班牙馬德里開始舉行會談。法新社

10-12月：中美關係終於在2025年底破冰。10月30日，中美元首在韓國釜山會晤，這是特朗普第二任期兩國元首首次面對面會談。雙方達成了一系列共識：暫停了大部分互徵的懲罰性關稅，重啟芬太尼治理、農產品、能源等領域的合作。

三、2026年至今：告別劇烈波動，進入穩定磨合常態

進入2026年，中美關係延續了2025年底「止跌企穩」的節奏，兩國關係進入可預判、可把控的穩定階段。

兩國保持溝通、管控分歧

2月4日，中美元首通電話，再次確認落實釜山會晤的所有共識。美國率先表態特朗普3月底將訪華，並邀請習近平下半年訪美。儘管美伊戰事爆發後，中方譴責美國的做法，但中美兩國保持溝通、管控分歧的主基調未變。

3月的全國兩會，外長王毅形容今年是中美關係的「大年」，高層交往議程已擺上桌面。白宮宣布特朗普訪華行程押後至5月中旬，中國外交部表示持續保持溝通。

過去一年多，中美關係經歷從「高壓施壓→激烈博弈→可控維穩」的三個階段，兩國的核心相處模式仍以競爭為主，但守住了底線，沒有徹底撕破臉，也沒有出現全面脫鈎、極端對抗的失控局面。中美關係的整體穩定性，相比特朗普1.0已大幅提升。