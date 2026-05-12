習特會•前瞻 | 北京學者：經貿或有實質進展 尋求為伊朗局勢降溫

中美元首會晤即將登場，雙方將就貿易、伊朗戰事等分歧議題展開討論。多位北京學者向《星島》分析，此次會晤重在定調關係、穩預期、控風險，經貿合作仍最有希望取得實質進展，雙方有望在重啓雙邊溝通機制、暫緩關稅升級、商品採購與市場准入、產業鏈穩定等方面達成階段性共識；AI領域亦可能搭建風險管控框架，但短期內難以實現真正的規則共治。伊朗議題上，中美均不希望霍爾木茲海峽航運中斷，管控分歧的關鍵是把伊朗問題從「大國對抗敘事」中盡量剝離，轉向危機降溫、能源通道安全和多邊外交。

中美互有現實訴求

中國社科院政治學研究所研究員房寧指出，特朗普此次訪華對中美雙方均意義重大。在當前複雜的國際形勢下，中美互有現實訴求。美國已進入中期選舉週期，特朗普政府迫切希望同中國達成大額貿易合作訂單。目前伊朗戰爭尚未平息，美方期待中國能對停戰促和發揮積極作用。中方對美也有許多期待，其中盡快恢復波斯灣的平靜、暢通中東石油出口通道，對中國乃至全球經濟穩定都至關重要。

霍爾木茲海峽。美聯社

清華大學戰略與安全研究中心副研究員、中華美國學會理事孫成昊亦認為，特朗普政府雖對華立場強硬，但關稅壁壘與供應鏈重構，已讓美國企業、農戶和消費者承擔不小成本。中美若能搭建階段性穩定框架，有利於特朗普政府穩住國內經濟與政治預期。對中國而言，也能為高質量發展、科技自立自強，維繫海外市場、跨境投資與全球供應鏈穩定。

促美停加碼施壓免破壞現況

他分析，本次會晤經貿議題大概率聚焦三方面：一是延續並制度化中美經貿磋商機制，防止關稅、出口管制、投資審查等舉措持續擴散；二是針對美方301調查、供應鏈規則、科技與金融限制等做法，中方或敦促美方停止加碼破壞現有穩定格局；三是雙方可拓展農產品、能源、金融、企業往來等務實合作。

DeepSeek據報使用華為晶片訓練較小型AI模型

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孫成昊並認為，中美在AI領域均有建立風險管控機制的現實需求，但美國仍將高端AI晶片、算力、大模型及人才流動視作對華戰略競爭核心，即便開啓AI對話，美方也大概率維持現有出口管制與技術限制政策。

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他指出，AI競爭有別於傳統產業博弈，深刻關乎核安全、生物安全、網絡安全、輿情治理及軍事危機穩定。高端AI技術擴散易引發跨國性風險，因此中美可先從低敏感、高風險領域切入，例如AI軍事誤用、AI與核指揮控制系統的邊界、模型失控風險評估等。

料美國對台政策不變

伊朗核問題已成為中美之間新的博弈點，孫成昊認為，分歧在於美國更強調制裁、軍事威懾和對伊朗核能力的強硬限制；中國則更強調停火降溫、政治解決、維護國際法和反對單邊制裁。但雙方都不希望霍爾木茲海峽長期關閉，美國需要穩定全球市場和盟友能源安全，中國則高度依賴中東能源進口。因此，管控分歧的關鍵，是把伊朗問題盡量剝離「大國對抗敘事」。

美以空襲伊朗，炸毀德黑蘭一間大學一座建築物。新華社

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台灣問題關乎中方核心利益。房寧認為，中方期待特朗普政府在涉台議題上展現更明確的立場。但台灣議題高度敏感複雜，對美國而言並非行政當局單方面可以定調，國會參眾兩院在相關事務上亦擁有重要話語權與影響力。彭博社日前引述美國官員表示，美國對台的政策預計不會發生變化。

駐京記者 楊浚源