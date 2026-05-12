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習特會 | 黃仁勳未列訪華CEO名單 輝達爭取中國AI晶片市場或添變數

即時國際
更新時間：11:01 2026-05-12 HKT
發佈時間：11:01 2026-05-12 HKT

白宮官員透露，在總統特朗普5月13日至15日訪華期間，將會有16名企業高層隨行，包括特斯拉行政總裁馬斯克、蘋果行政總裁庫克、波音行政總裁奧特伯格等科企巨頭。但輝達行政總裁黃仁勳則榜上無名，引發市場關注。

思科CEO亦缺席

思科（Cisco）公司發言人指，行政總裁羅賓斯原本在今次特朗普訪華行程的受邀名單之中，但思科本周將發布財報，所以屆時不會出席。

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特朗普與黃仁勳關係良好。路透社
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黃仁勳與特朗普近期互動頻繁。路透社
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外界認為，黃仁勳缺席，可能對輝達積極爭取中國AI晶片市場形成不利影響。美聯社
外界認為，黃仁勳缺席，可能對輝達積極爭取中國AI晶片市場形成不利影響。美聯社

消息人士透露，輝達行政總裁黃仁勳沒有受邀，原因在於白宮此次訪問重點聚焦於農業、商業與航空事務等等，例如波音客機訂單是重中之重。

輝達CEO未受邀 或不利爭取中國AI晶片市場

知情人士指出，今次加入訪華商業代表團的企業，多數在中國市場已有深厚布局，且所屬產業被視為今次行程商業議題的重要一環。不過，作為全球AI晶片龍頭、同時也是全球市值最高企業之一的輝達，其行政總裁黃仁勳卻未出現在名單中。

外界認為，黃仁勳缺席，可能對輝達積極爭取中國AI晶片市場形成不利影響。黃仁勳先前曾多次公開表示，中國市場對輝達而言是高達500億美元（約3900億港元）的重要機會。

特朗普曾同意允許輝達的H200晶片出口到中國。然而，商務部長盧特尼克上月表示，由於中國企業在取得中國政府採購許可方面遭遇困難，這些晶片目前尚未售出。

黃仁勳曾表示：若獲邀隨行是一大榮幸

事實上，黃仁勳與特朗普近期互動頻繁。就在上周四，黃仁勳接受《CNBC》訪問時才表示，若獲邀隨行訪華，「將會是一項榮幸」，並稱很樂意代表美國與特朗普一同前往中國。

對於黃仁勳未受邀一事，輝達拒絕評論，白宮則未回應相關詢問。

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