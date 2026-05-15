特朗普訪華｜特朗普稱中國同意訂購200架波音客機 近十年首次大規模採購美製商用機

美國總統特朗普表示，中國已同意向波音公司（Boeing）訂購200架客機，標誌中國約近十年來首次大規模採購美製商用飛機。

特朗普在接受霍士新聞（Fox News）主持人漢尼提（Sean Hannity）訪問的節錄中表示，相關協議已在與中國國家主席習近平的會談中達成。他說：「今日他同意的一件事，就是會訂購200架飛機……波音原本想要150架，他們最後拿到200架。」

分析人士原先預期特朗普訪華期間，波音可能宣布一項更大規模訂單。投資銀行Jefferies估計，訂單規模可能高達500架飛機。不過，最終特朗普公布的數字遠低於市場部分預期。外界亦關注訂單具體內容，包括是否涉及波音暢銷的737 MAX窄體客機，但特朗普未有說明中國將採購的機型。

消息公布後，波音股價在交易時段一度下跌超過4%。路透社

白宮及波音公司均未就相關說法作出評論，亦未確認特朗普所指是否涵蓋整個機型組合。消息公布後，波音股價在交易時段一度下跌超過4%。

中國近十年來未再向波音下達大型訂單，期間更多轉向波音主要競爭對手空中巴士（Airbus）。波音行政總裁奧特伯格（Kelly Ortberg）早前亦曾表示，中美峰會可能為公司帶來「重要機會」，並暗示或有大型訂單，但未透露具體數字。