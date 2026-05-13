特朗普訪華︱空軍一號飛抵北京 相隔9年再踏足中國︱持續更新

美國總統特朗普將於周三（13日）晚抵達北京，相隔9年再次訪問中國。他將於14日早上，與國家主席習近平舉行雙邊會談，同日晚上出席國宴。彭博社有記者引述白宮的行程表，特朗普將在周五再與習近平茶敘。

5月13日

19：45

特朗普專機抵達北京

5月13日晚，美國總統特朗普乘專機抵達北京。

應國家主席習近平邀請，美國總統特朗普於5月13日至15日對中國進行國事訪問。這是中美兩國元首繼去年10月釜山之後再次面對面會晤，也是美國總統時隔9年再次訪華。習近平主席將同特朗普總統就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。

16：25

特朗普乘坐空軍一號到中國訪問，期間他在社交媒體發文寫道：「很榮幸與眾多傑出人士一同前往偉大的中國，希望助力中國高水平發展。」



16：10

北京今日全面提升全城保安規格，為特朗普（Donald Trump）訪華行程做好最後籌備。《星島》記者探訪盛傳特朗普下榻的北京四季酒店，現場出入口已封閉圍擋、禁止外人進入，路邊停放多輛公安及特警車輛，酒店門前與馬路對面均聚集警察值守。

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16：00

中國外交部發言人郭嘉昆今天在例行記者會表示，中方歡迎特朗普總統對中國進行國事訪問，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。訪問期間，兩國元首將就事關中美關係以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方願同美方一道秉持平等、尊重、互惠的精神，擴大合作，管控分歧，為變亂交織的世界注入更多的穩定性和確定性。

14：11

白宮通訊聯絡辦公室主任張振熙（Steven Cheung）今早在社交平台X發帖，相片顯示魯比奧在空軍一號，當時他穿上委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美國抓捕時的同款NIKE運動套裝。相片即時引起關注。

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12：05

外界關注，今次兩國元首會晤對中美關係未來的發展。《人民日報》今日發表「中美關係回不到過去，但有一個更好的未來」的文章。

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11：30

北京中軸線遺產保護中心官方微信公眾號13日公布，為配合重要活動，正陽門箭樓將於14日全天閉館。已預約觀眾可獲退票。

正陽門位於天安門廣場南端，由縱置的城樓與箭樓兩座高大建築構成，建於明英宗正統四年（1439年），能俯瞰天安門廣場全景，是拍照打卡的最佳角度之一。



10：05

美國總統特朗普（Donald Trump）周二（12日）啟程前往中國前表示，和習近平將有很好的會面，雙方都期待，還稱「許多好事即將發生」。

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10：00

早前有指，輝達（Nvidia）行政總裁黃仁勳未獲邀，但路透社最新消息指，黃仁勳在阿拉斯加登上空軍一號，隨團訪華。

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彭博社記者爆特朗普訪華行程

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彭博社記者Annmarie Hordern於12日在社群平台發文，分享來自白宮的特朗普訪華行程表：

13日（周三） 特朗普抵達北京

14日（周四）

上午10:00 特朗普與習近平主席會面

上午10:15 特朗普與習近平主席舉行雙邊會晤

下午6:00 特朗普出席國宴



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15日（周五）

上午11:30 特朗普與習近平合影

上午11:40 特朗普與習近平共進「雙邊茶會」

中午12:15 雙邊午餐

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