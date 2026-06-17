青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去

青沙公路兩死奪命車禍，38歲姓張（人稱阿芹）休班消防員去年10月1日與姓黃（35歲）妻子結婚，上周五去泰國旅行補渡蜜月，昨晚回港後前往元朗派手信，不料乘搭的士返牛頭角住所途中遇上車禍雙雙慘死。其舅父接受《星島頭條》訪問時慨嘆，冥冥之中似有註定，上周三（10日）休班期間，阿芹跳海救人弄傷腳：「個天好似叫佢唔好去旅行……，點知都係避唔到」。

阿芹上周救了一名跳海自殺男子。資料圖片

其舅父今晨到牛頭角下邨單位陪伴胞姊兩夫妻，經過一夜沉澱，二人悲傷心情稍為平靜，其胞姊共有兩名兒子，阿芹是幼子，長兄已成家立室搬出外面居住。阿芹自幼立志做消防員，投考兩三次始成功加入消防處。

他形容阿芹很乖，上周三（10日）休班期間，行經觀塘公眾碼頭時，發現一名男子墮海，奮不顧身跳海救人，成功救回男子一命，阿芹在手機群組發相給親友，指腳部弄傷，須入院鏠針。舅父慨嘆：「個天似叫佢唔好去旅行」，阿芹最終沒有因為腳傷而取消旅行，上周五偕妻去泰國旅行，豈料回港後不久即遇上奪命車禍。

阿芹生前駐守觀塘消防局。梁國峰攝

舅父又說，阿芹父母驚聞噩耗很是悲傷，母親憶起今年母親節，阿芹陪母親吃飯，他稱，父母已稍為平復心情，正處理兒子和媳婦的身後事：「我同佢（阿芹）父母講成件事係意外，現時唔係追究嘅時候」。

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據了解，阿芹昨（16日）與妻子從泰國返港後，去了元朗派手信，然後搭乘的士由元朗返牛頭角住所，至晚上10時許，一名姓汪（44歲）男子駕駛一輛客貨車，沿青沙公路往九龍方向行駛，至海麗邨對開時客貨車懷疑失控撞向的士，繼而翻側，的士其後亦撞向石壆。

阿芹與妻子拋出車外，全身多處重創，當場氣絕身亡。姓吳（30歲）的士司機右手受傷，清醒被送往明愛醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。汪沒有受傷，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。