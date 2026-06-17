青沙公路奪命車禍｜車隊的士與客貨車相撞釀兩死 Big Boss Taxi：提供行車紀錄 配合警方調查

青沙公路周二（16日）晚發生的奪命車禍，一輛客貨車與一輛車隊的士發生相撞，兩名的士乘客拋出車外慘死。涉事的的士車隊「Big Boss Taxi」回覆《星島頭條》時表示，根據現有多條相關行車影像畫面顯示，事發當時，涉事之白色輕型貨車於轉彎時因故突然失去控制，隨後碰撞鄰近正常行駛中之的士，不幸釀成此起交通意外。

Big Boss Taxi稱，對事件及不幸離世乘客表示深切哀悼，並向死者家屬致以最深切慰問，期望家屬節哀順變，盡快走出傷痛。

Big Boss Taxi表示，已即時與警方聯絡，並將依法提供所有相關行車紀錄與關鍵證據，全力配合警方調查，以協助釐清事故成因。

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事件發生在周二晚上10時許，指一輛輕型貨車及的士沿青沙公路往九龍方向行駛，至海麗邨對開時發生相撞。的士上一男一女乘客身體多處受傷，救援人員到場後證實兩人當場死亡；的士司機亦受傷送院治理。