青沙公路奪命車禍│的士2乘客拋出車外慘死 客貨車男司機涉危駕被捕
更新時間：08:36 2026-06-17 HKT
發佈時間：08:36 2026-06-17 HKT
發佈時間：08:36 2026-06-17 HKT
青沙公路周二（16日）晚發生的奪命車禍，一輛客貨車與一輛車隊的士發生相撞，兩名的士乘客拋出車外慘死。兩名死者分別為38歲姓張休班消防員及其35歲姓黃妻子。警方經調查後，肇事44歲姓汪客貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。
警方稱，16日晚上10時27分接獲報案，指一名44歲男子駕駛一輛輕型貨車，而一名30歲姓吳男子則駕駛一輛載有一名38歲男乘客及一名35歲女乘客的的士，分別沿青沙公路往九龍方向行駛。當駛至海麗邨對開時，該輛輕型貨車懷疑失控並撞向該輛的士，的士其後撞向石壆。而輕型貨車亦翻側。
兩名的士乘客被拋出車外，全身多處嚴重受傷，現場被證實死亡。的士司機右手受傷，清醒被送往明愛醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。該名輕型貨車司機沒有受傷，無須送院。該名輕型貨車司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。
警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1346與調查人員聯絡。
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